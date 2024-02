Mediji iz susjedstva: Dinamo mora svima u regiji biti vodilja

Dinamovo izbacivanje Betisa u šesnaestini finala Konferencijske lige odjeknulo je Europom. S razlogom, ne izbacuje svaki dan neki hrvatski klub momčad iz gornjeg doma španjolske lige. Mediji iz regije puni su hvale za igru "modrih".

POGLEDAJTE VIDEO: Takuro Kaneko nakon gola Betisu

"Maksimir slavi Japanca: Dinamo Zagreb eliminirao Betis!", naslov je srpskog Telegrafa, a u tekstu stoji:

"Takuro Kaneko je heroj "modrih". I to nakon što su gosti poveli. Rubial je prošao po desnoj strani, nakon greške i ispadanja obrane Dinama, centrirao je u srce šesnaesterca, gdje je Bakambu izveo magiju i petom matirao golmana Nevistića. Međutim, u drugom poluvremenu je Japanac Takuro Kaneko sjajno ispratio akciju i centaršut Hoxhe s lijeve strane, ušuljao se iza leđa obrane Betisa i pogodio za 1-1. Ispostavilo se da je to bilo dovoljno za prolaz dalje."

"Dinamo izbacio Betis: Hrvati poslije drame u osmini finala", naslov je teksta na srpskom Blicu, a u tekstu stoji:

"Dinamo Zagreb je uspio preživjeti Španjolce i poslije dramatičnog revanša proći dalje, budući da je u meču na Maksimiru odigrao 1-1 (0-1) s Betisom. Nakon što je hrvatski prvak došao do prednosti u prvom meču, Betis je uspio poravnati u 39. minuti revanša. Sjajna akcija, Ruibal je proigrao Bakambua, koji petom donosi radost ekipi iz Seville. Zaigrao je Dinamo bolje u nastavku i to se isplatilo u 59. minuti. Prošao je Hoxha po lijevoj strani pronašao Kaneka, kojemu nije bilo teško ubaciti loptu u praznu mrežu. Nastavili su Zagrepčani napadati i u nastavku, imali su u 77. minuti i penal, koji je poništen nakon VAR-a. Do kraja Betis nije uspio zaprijetiti, pa će hrvatska momčad igrati osminu finala europskog natjecanja koje je treće po rangu.

Bosanskohercegovački mediji bili su puni hvale za igru momčadi Sergeja Jakirovića. SportSport.ba posvetio je "modrima" dva veća teksta.

"Jakirović profesorski istrpio Hoxhu, on mu vratio s kamatama", naslov je prvog, a u njemu stoji:

"Dinamu regija može samo zavidjeti i aplaudirati: Sjajni Dinamo izbacio slavni Betis! Zagreb večeras slavi. Dinamo je preko Betisa stigao do osmine finala Konferencijske lige s obzirom na to da je odigravši 1-1 na Maksimiru sačuvao prednost iz prvog susreta (1-0). "Modri" su odigrali dobar meč, taktički su sjajno odradili posao, a velike zasluge za prolaz dalje ima i nekadašnji trener Zrinjskog, Sergej Jakirović. Nakon senzacionalne pobjede u Sevilli protiv Betisa (1-0), nogometaši Dinama su kroz još kvalitetniju igru u uzvratu uspjeli remizirati na Maksimiru i tako izboriti osminu finala Konferencijske lige. Junak utakmice je definitivno bio, ovih dana često osporavani Arben Hoxha, kojeg je 90 posto ljudi željelo večeras vidjeti na klupi. To ponajviše govori o njegovom karakteru, da u trenutku kada mu malo ljudi vjeruje, izvuče maksimum iz sebe i odigra odličnu utakmicu. Ali još više govori o karakteru i stavu njegovog trenera "Profe" Jakirovića, koji ima svoju viziju i nikakvi utjecaji sa strane ne mogu remetiti njegove planove i odluke. Zato i danas ponavljamo, Jakirović će biti veliki trener, ako već i danas nije postao."

U drugom se tekstu SportSport.ba pozabavio Dinamovom zaradom u Europi. "Koliko je Dinamo zaradio od Europe? Cifra je vrtoglava, u regiji mogu kupiti koga požele!", naslov je teksta, a piše:

"Dinamo je ponovo ispisao nove stranice svoje povijesti. Eliminacijom slavnog Betisa "modri" su pokazali zašto su klub europskih razmjera te zvijezda vodilja za sve u regiji. Možda sam plasman u osminu finala Konferencijske lige ne predstavlja toliki podvig, budući da se radi o trećem po jačini Uefinom natjecanju, međutim, ako se uzme u obzir tko je eliminiran, onda itekako dobiva na značaju. Zagrepčani su navikli rušiti klubove iz Liga petice na Maksimiru. Ranijih godina su to bili Atalanta i Tottenham, a sada i Betis koji je izbačen s ukupnih 2-1. Plasman u osminu finala Konferencijske lige Dinamu je donio ozbiljnu zaradu, oko 600.000 eura, onoliko koliko bi npr. koštala posudba Josipa Brekala iz Fiorentine, koji je na kraju završio u Hajduku. Sada se ukupna zarada u ovoj sezoni popela na više od sedam milijuna eura, dovoljno da se praktično kupi bilo koji igrač iz Hrvatske, pa i regije."