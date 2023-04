Medvjedev razbio Sinnera i osvojio Masters u Miamiju

Ruski tenisač Danil Medvjedev osvojio je ATP Masters 1000 turnir u Miamiju, u finalnom susretu svladao je Talijana Jannika Sinnera 7-5, 6-3.

U prvom setu prvi je do breaka došao Sinner kada je poveo 3-2. No, Medvjedev je odmah vratio izgubljeno nakon čega se vodila izjednačena borba do završnice prvog seta. Kod vodstva 6-5 ruski tenisač je napravio novi break, vjerojatno i ključan u meču, koji mu je donio prednost jednog seta.

Nezaustavljivi Medvjedev do četvrte titule ove godine

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Na tom pozitivnom valu Medvjedev je i drugi set otvorio jako dobro te je poveo 2-0. Na trenutak se mladi, 21-godišnji Talijan vratio jer je oduzeo servis Rusu i smanjio na 1-2, ali bila je to njegova posljednja prijetnja u meču.

Medvjedev odmah potom radi novi break, poveo je tada 3-1 i lako držao prednost do samoga kraja.

Time je 27-godišnji Medvjedev osvojio 19. ATP naslov u karijeri, ali i šesti Masters 1000. Isto tako, ovo mu je bio četvrti naslov u ovoj godini, a ranije je najbolji bio u Dubaiju, Dohi i Rotterdamu. Nedavno je u Indian Wellsu ostao malo kratak jer je izgubio finale od Carlosa Alcaraza, ali je ovaj put otišao do kraja.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Sinner je u polufinalu odigrao sjajan meč protiv spomenutog Alcaraza, ali u finalu nije imao snage napraviti novi podvig. Talijan je ostao na sedam ATP titula, a ove godine je najbolji bio u Montpellieru. Nakon 2021. godine po drugi put je izgubio finale Masters 1000 turnira u Miamiju.

