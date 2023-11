Medvjedev slavio u trileru za polufinale završnog Mastersa

Bila je to repriza finala od prije dvije godine, no ovog puta Medvjedev je izašao kao pobjednik u 19. međusobnom ogledu te dvojice tenisača. Medvjedev je sad došao do 12. pobjede, Zverev ostaje na sedam

Danil Medvjedev drugi je polufinalist završnog Mastersa u Torinu. Ruski je tenisač u trileru 2. kola "crvene skupine" slavio protiv Alexandera Zvereva sa 7-6(7), 6-4 i došao do druge pobjede na turniru. Bila je to repriza finala od prije dvije godine, no ovog puta Medvjedev je izašao kao pobjednik u 19. međusobnom ogledu te dvojice tenisača. Medvjedev je sad došao do 12. pobjede, Zverev ostaje na sedam. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Oba tenisača u prvom su setu po jedanput izgubila servis, Zverev već u svom prvom servis-gemu, nakon čega je ipak uspio napraviti "break" za 3-3, da bi potom izgubio set u napetom tiebreaku (9-7), premda je imao dvije set-lopte, od čega jednu na svom servisu. U drugom se setu na "break" čekalo sve do 10. gema, kada je Zverev poklonio nekoliko poena Medvjedevu i naposljetku izgubio meč. Kako god, ništa nije izgubljeno za Zvereva, koji se za prolaz među najbolja četiri u 3. kolu izravno bori s Carlosom Alcarazom. Medvjedev je, kao što smo već napisali, s dvije pobjede osigurao polufinale, dok Andrej Rubljov ima dva poraza.