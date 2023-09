Medvjedev Đokoviću: Što radiš više ovdje, čovječe? Uspori malo, valjda nećeš uvijek biti tu

Koliko god vjerovao da može pobijediti Novaka Đokovića, Danil Medvjedev je mogao samo, kao i 23 tisuće gledatelja na Arthur Ashe stadionu, diviti se i uživati u teniskom savršenstvu jednog od najvećih svih vremena. Prije dvije godine pobijedio ga je u finalu US Opena, ali ovaj put je bio bez šanse.

Čudesni Đoković osvojio je 24. Grand Slam naslov, od toga četvrti US Open i tako se još malo odmaknuo od Rafaela Nadala koji ima dva manje i pitanje je može li ga više stići. Španjolac će se sljedeće godine umiroviti i pitanje je koliko će uopće turnira odigrati.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Bila je to još jedna Novakova besprijekorna dominacija u kojoj je na putu do nove titule izgubio samo dva seta i to oba protiv sunarodnjaka Lasla Đerea u trećem kolu. Jedini koji je imao šansu srušiti ga, a do naslova je to bila šetnja.

Danil Medvjedev se nakon meča naklonio Đokoviću i pitao ga u šali:

- Kao prvo, želio bih pitati Novaka što više radi ovdje, daj čovječe? Ne znam kad planiraš malo usporiti, vjerujem da nećemo više igrati toliko puno finala. Valjda nećeš uvijek biti tu. Svaka ti čast, wow - rekao je ruski tenisač.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Đoković mu pokvario poklon

Bilo mu je to peto Grand Slam finale, ali samo jedno slavodobitno. Ono iz 2021. kada je na US Openu pobijedio Đokovića u tri seta. Htio je pobjedu posvetiti supruzi Dariji s kojom je proslavio petu godišnjicu braka, no Novak je pokvario planove.

- Bio sam ovdje prije dvije godine i tada sam vam pričao o lijepom poklonu koji sam pripremio supruzi. Večeras sam si mislio: ‘ajde, ponovi to‘. Ali ovaj put sam dobio s*anje - rekao je Medvjedev, na što se Đoković ubacio:

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

- Molim te, nemoj ovo krivo shvatiti, ali sretna vam godišnjica braka, od srca! Da sam znao da vam je godišnjica, možda bi rezultat... Znaš već, ha-ha

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Bio je ovo njihov 15. međusobni dvoboj i Novakova jubilarna deseta pobjeda.

- Hvala svima koji me podržavaju na ovom mojem nekad sretnom, nekad tužnom, nekad napornom putu. Što se rivalstva Novakom tiče, s jedne strane mogu reći da je najveći uspjeh u mojoj karijeri što sam njega jednom uspio pobijediti u finalu, a s druge strane izgubio sam četiri puta. Prvi put kad smo igrali valjda sam bio 400. na svijetu i bio je divan prema meni, tretirao me kao normalnu osobu. Danas je isti kao i tad, ne mijenja se i to je stvarno sjajna stvar koju mogu reći o njemu - rekao je ruski tenisač.