Mektić i Krajicek osvojili trofej u Delray Beachu. Slavio i Gojo...

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek osvajači su ATP 250 turnira u Delray Beachu nakon što su slavili u finalu spasivši pritom jednu meč-loptu. Mektić i Krajicek pobijedili su sa 6-7(3), 6-3, 11-9 američke igrače Benjamina Kittayja i Ryana Seggermana čime su osvojili prvi zajednički ATP trofej u karijeri. Ukupno je 37-godišnji Mektić došao do 33. ATP naslova, a Krajicek je osvojio petnaestu ATP krunu.

U prvom setu nije bilo break gemova, ali su Kittay i Seggerman dominirali u tie-breaku. Mektić i Krajicek su uz jedan break osvojili drugu dionicu sa 6-3, a vrhunac napetosti donio je tie-break trećeg seta.

U njemu su Mektić i Krajicek vodili 7-3, ali uslijedio je veliki povratak suparnika. Kittay i Seggerman su poveli 9-8 i došli do meč-lopte, ali je hrvatsko-američka kombinacija potom osvojila tri poena u nizu te proslavila pobjedu.

Borna Gojo, 27-godišnji hrvatski tenisač, osvojio je ATP Challenger u meksičkom Metepecu nakon što je u finalu svladao Kanađanina Alexisa Galarneaua sa 6-1, 6-4.Bio je to dvoboj dvojice tenisača koja su vrlo blizu jedan drugome bili na ATP ljestvici prije samog turnira, Gojo je bio 237. na svijetu, a 26-godišnji Galarneau sedam pozicija bolje plasiran.

Međutim, Gojo je u većini meča dominirao, pogotovo u prvom setu u kojem je izgubio samo jedan gem. U drugoj dionici svaki je tenisač svoj servis držao do 4-4 kada je Gojo napravio ključan break i potom odservirao za ukupnu pobjedu.