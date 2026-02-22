Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLIČNI NASTUPI

Mektić i Krajicek osvojili trofej u Delray Beachu. Slavio i Gojo...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mektić i Krajicek osvojili trofej u Delray Beachu. Slavio i Gojo...
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nikola Mektić i Austin Krajicek osvojili ATP turnir u Delray Beachu, spašavajući meč-loptu! Borna Gojo trijumfirao na ATP Challengeru u Meksiku. Hrvatski tenisači u pobjedničkom nizu

Admiral

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek osvajači su ATP 250 turnira u Delray Beachu nakon što su slavili u finalu spasivši pritom jednu meč-loptu. Mektić i Krajicek pobijedili su sa 6-7(3), 6-3, 11-9 američke igrače Benjamina Kittayja i Ryana Seggermana čime su osvojili prvi zajednički ATP trofej u karijeri. Ukupno je 37-godišnji Mektić došao do 33. ATP naslova, a Krajicek je osvojio petnaestu ATP krunu.

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U prvom setu nije bilo break gemova, ali su Kittay i Seggerman dominirali u tie-breaku. Mektić i Krajicek su uz jedan break osvojili drugu dionicu sa 6-3, a vrhunac napetosti donio je tie-break trećeg seta.

U njemu su Mektić i Krajicek vodili 7-3, ali uslijedio je veliki povratak suparnika. Kittay i Seggerman su poveli 9-8 i došli do meč-lopte, ali je hrvatsko-američka kombinacija potom osvojila tri poena u nizu te proslavila pobjedu.

Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve
Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Borna Gojo, 27-godišnji hrvatski tenisač, osvojio je ATP Challenger u meksičkom Metepecu nakon što je u finalu svladao Kanađanina Alexisa Galarneaua sa 6-1, 6-4.Bio je to dvoboj dvojice tenisača koja su vrlo blizu jedan drugome bili na ATP ljestvici prije samog turnira, Gojo je bio 237. na svijetu, a 26-godišnji Galarneau sedam pozicija bolje plasiran.

Međutim, Gojo je u većini meča dominirao, pogotovo u prvom setu u kojem je izgubio samo jedan gem. U drugoj dionici svaki je tenisač svoj servis držao do 4-4 kada je Gojo napravio ključan break i potom odservirao za ukupnu pobjedu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026