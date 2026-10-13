Mektić i Krajicek nakon titule u Tokiju stali već u 2. kolu Šangaja: Austrijanci Miedler i Oberleitner slavili su 6-3, 6-4 i prekinuli njihov pobjednički niz
NEUSPJEŠNI U KINI
Mektić i Krajicek zaustavljeni u drugom kolu turnira u Šangaju
Čitanje članka: < 1 min
Niz od pet pobjeda Nikole Mektića i Krajiceka, nakon naslova u Tokiju, prekinut je u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Nakon slavlja nad četvrtim nositeljima, Talijanima Simoneom Bolellijem i Andreom Vavassorijem u 1.kolu, američko-hrvatska kombinacija je izgubila od Austrijanaca Lucasa Miedlera i Neila Oberleitnera 3-6, 4-6 za 67 minuta igre.
Dvojac je nedavno osvojio naslov u Tokiju, mjestu gdje je 2021. godine s Matom Pavićem osvojio olimpijsko zlato. Mektić je tad došao do 34. ATP naslova u parovima u karijeri, a drugim zajedničkim trofejem s Krajicekom nakon Delray Beacha ranije ove godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku