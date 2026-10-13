Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEUSPJEŠNI U KINI

Mektić i Krajicek zaustavljeni u drugom kolu turnira u Šangaju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mektić i Krajicek zaustavljeni u drugom kolu turnira u Šangaju
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mektić i Krajicek nakon titule u Tokiju stali već u 2. kolu Šangaja: Austrijanci Miedler i Oberleitner slavili su 6-3, 6-4 i prekinuli njihov pobjednički niz

Admiral

Niz od pet pobjeda Nikole Mektića i Krajiceka, nakon naslova u Tokiju, prekinut je u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... VIDEO
Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... | Video: 24sata/pixsell

Nakon slavlja nad četvrtim nositeljima, Talijanima Simoneom Bolellijem i Andreom Vavassorijem u 1.kolu, američko-hrvatska kombinacija je izgubila od Austrijanaca Lucasa Miedlera i Neila Oberleitnera 3-6, 4-6 za 67 minuta igre. 

Dvojac je nedavno osvojio naslov u Tokiju, mjestu gdje je 2021. godine s Matom Pavićem osvojio olimpijsko zlato. Mektić je tad došao do 34. ATP naslova u parovima u karijeri, a drugim zajedničkim trofejem s Krajicekom nakon Delray Beacha ranije ove godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju. Nedavno je konačno završio sudski proces, a Wandini su financijski zahtjevi odbijeni
Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga
FOTO: PROVOKATIVNA SABINA

Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga

Trener češkog kluba jedva je ostao pribran pred voditeljicom u dekolteu, a viralni video i suludi marketing vlasnika zapalili su mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026