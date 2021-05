Najbolji teniski par svijeta u ovoj sezoni, hrvatski reprezentativci Nikola Mektić i Mate Pavić igrat će za svoj šesti zajednički naslov u nedjeljnom finalu rimskog Masters 1000 turnira protiv Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja.

Mektić i Pavić su u polufinalu nadigrali Australca Johna Peersa i Novozelanđanina Michaela Venusa sa 7-6 (5), 7-6 (4), a Ram i Salisbury su mjesto u finalu izborili pobjedom 6-4, 6-4 nad Salvadorcem Marcelom Arevalom i Nizozemcem Matweom Middelkoopom.

Mektić i Pavić su u ovoj sezoni stigli već do osmog finala na njihovom desetom zajedničkom turniru, dok će Ramu i Salisburyju ovo biti drugo finale u 2021. nakon što su poraženi od Ivana Dodiga i Filipa Polašeka u meču za trofej na Australian Openu.

Mektić i Pavić su u ovoj sezoni nadigrali Rama i Salisburyja u polufinalu turnira u Miamiju (6-3, 7-6).

Martić nije uspjela, Nadal u finalu

Rafael Nadal je postao prvi finalist turnira Masters 1000 serije u Rimu, gdje je u subotnjem polufinalu svladao Amerikanca Reilyja Opelku (ATP - 47.) sa 6-4, 6-4, dok će se u konkurenciji tenisačica za naslov boriti Čehinja Karolina Pliškova i Poljakinja Iga Swiatek.

Nadalu je to bilo 12. polufinalu na rimskom Mastersu, gdje zadržao svoj perfektan učinak i došao do 12. finala, dok je Opelka iznenađuje došao do svog prvog finala uopće na turnirima ove kategorije, iako je prije Rima imao samo dvije pobjede u karijeri na zemljanoj podlozi (2-10), a uoči rimskog Mastersa nanizao čak šest poraza.

Nadal je sa po jednim 'breakom' u svakom setu slomio otpor 211 cm visokog Amerikanca i tako zadržao i perfektan učinak protiv američkih tenisača na zemljanoj podlozi (18-0).

Suparnik trećem tenisaču svijeta u nedjeljnom finalu bit će pobjednik dvoboja Srbina Novaka Đokovića i Talijana Lorenza Sonega. Obojica su u subotu već bili na terenu, jer su morali odigrati četvrtfinalne mečeve, koji zbog kiše nisu završeni u petak.

Đoković je preokretom došao do pobjede nad Stefanosom Tsitsipasom koji je imao set i 'break' prednosti, a kod vodstva 5-4 u trećem setu je servirao za pobjedu, no do meč-lopte nije stigao. Đoković je slavio s 4-6, 7-5, 7-5.

Sonego je s 3-6, 6-4, 6-3 nadigrao Rusa Andreja Rubljova.

U konkurenciji tenisačica Karolina Pliškova je u prvom polufinalu nadigrala najbolju hrvatsku igračicu Petru Martić sa 6-1, 3-6, 6-2 i treću godinu zaredom izborila mjesto u rimskom finalu, što će joj biti 30. meč za naslov na WTA turnirima.

Poljakinja Iga Swiatek je u jutarnjem četvrtfinalu bila bolja od Ukrajinke Eline Svitoline sa 6-2, 7-5. Aktualna pobjednica Roland Garrosa je potom svladala i 17-godišnju Amerikanku Coco Gauff sa 7-6 (3), 6-3 i probila se do svog prvog finala u Foro Italicu, a četvrtog u karijeri.