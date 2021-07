Opušten i nasmijan nazdravio je pjenušcem u društvu predsjednice Hrvatskog teniskog saveza Nikoline Babić pa naglasio:

- Ovaj je bolji nego tamo, u All England Clubu!

A kako i ne bi bilo kad se u svoj grad, u domovinu vratite s peharom osvajača Wimbledona. Uspio je to Nikola Mektić (32), koji je u paru s Matom Pavićem pokorio najprestižniji turnir u teniskom svijetu.

- Bilo je jako lijepo, još je i Goran bio ondje, s Đokovićem, pa njegova godišnjica osvajanja... - govorio je Nikola nakon što je sletio u Zagreb, otprilike 24 sata nakon pobjede u finalu.

- Haha, najdraže mi je pitanje kako se osjećam... A kako ću se osjećati nakon osvajanja Wimbledona?! Presretan sam.

Je li vam to ostvarenje snova?

- Ma tko sanja o ovome?! Nitko normalan ne sanja o tome, svi normalni sanjaju da uopće nastupe na Wimbledonu, a ovo je više od sna. Osjećam se kao drugačiji čovjek nego jučer, poseban je osjećaj, olakšava mi stvari i cijeli život, karijera sad ima puno više smisla.

Biste li ovaj osjećaj mogli usporediti s nekim događajem iz privatnog života?

- Cijeli sam život u tenisu i to mi je bio prioritet, tenis mi je i privatni život, sve u jednom, a ovo je najviše što mogu doživjeti, to je to. Ne znam s čim bih privatnim to usporedio, a u poslu je to nešto najviše.

Naglasio je da su mu zadnja tri meča na Wimbledonu bila "tri najljepša i najteža meča u karijeri".

- Em je Wimbledon, em se igra na tri dobivena seta, em kvaliteta tenisa... nevjerojatno! Najteže je bilo kad smo u četvrtfinalu od Kubota i Mela gubili 2-0. Atmosfera je bila savršena, ogrman stadion, i govorili smo si 'Ne može to biti to, moramo im pružiti dostojan meč, ne možemo izgubiti 3-0'. Iščupali smo treći set i onda je krenulo na našu stranu. Idući su mečevi bili jednako teški.

Kako ste proslavili?

- Slično kao sada - nasmijao se i podigao čašu pjenušca.

- Kasno je završio meč finala, bilo bi ljepše da smo ranije bili gotovi pa bismo mogli isplanirati nešto. Ali ne žalim se, provod je manje bitan, bitno je da smo svi bili skupa, uz druženje i pokoje piće.

Jeste li očekivali takve rezultate nakon samo pola godine igranja zajedno s Pavićem?

- Nerealno bi bilo reći da smo očekivali ovo, ali nadali smo se ovakvim rezultatima. Bez lažne skromnosti, znali smo da možemo biti najbolji, vjerovali smo u to i prije nego što smo počeli igrati zajedno, zato smo to i napravili. Nismo iznenađeni da smo trenutačno najbolji na svijetu.

I sve to nakon što vas je korona virus izbacio s Roland Garrosa i iz ritma!

- Imali smo dobru seriju i na zemlji, osvojili smo dva Mastersa, igrali jedno finale, i u loš trenutak nas je ulovilo. Ali to je tako, znali smo da se može dogoditi, samo je došlo u lošem trenutku, na Roland Garrosu. Imali smo sreće da smo relativno OK, nismo bili previše bolesni, uspjeli smo se dovoljno rano vratiti u pogon, odigrati Queens, iako nije bilo nešto dobro, pa smo u Eastbornu vratili samopouzdanje i prije Wibledona osjećali smo se solidno i nadali dobrom rezultazu. Što je u Parizu bilo upitno i zabrinjavajuće.

S sad - Olimpijske igre!

- Igre su sad, ha? Da, dolazi to jako brzo. Sad ćemo se odmorit par dana, pa se testirati se... Vidjet ćemo što nas čeka ondje, nećemo biti oduševljeni uvjetima, ali idemo probati osvojiti medalju.

Mektić je u kasnijoj fazi karijere postao stručnjak za parove. Prošao je vrlo težak teniski put.

- Bilo je razloga da odustanem, ali tenis mi je sve. Ako netko ne gleda kao ja, možda je bolje da odustane u takvoj situaciji, ali ako ga voliš i nikome ne štetiš nego sebi - idi dokle ide!

Pa kad tako kaže wimbledonski pobjednik...