Mektić u polufinalu mješovitih parova. Auger-Aliassime prvi put ušao u četvrtfinale RG-a...

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegova partnerica Amerikanka Asia Muhammad plasirali su se u polufinale mješovitih parova Roland Garrosa.

U četvrtfinalu su Mektić i Muhammad svladali Novozelanđanku Erin Routliffe i Šveđanina Andrea Goranssona sa 5-7, 6-4, 14-12 te su pritom spasili dvije meč-lopte tijekom tie-breaka trećeg seta. U polufinalu će američko-hrvatska kombinacija igrati protiv Kanađanke Gabriele Dabrowski i Amerikanca Evana Kinga.

Foto: IPA/SIPA USA

Mogli su Mektić i Muhammad i lakše završiti posao jer su u prvom setu propustili vodstvo 5-3. U prvoj dionici potom su Routliffe i Goransson dobili četiri gema zaredom i poveli 1-0 u setovima. U drugoj dionici Mektić i Muhammad su uz jedan break došli do izjednačenja. U tie-breaku trećeg seta Mektić i Muhammad su spasili dvije meč-lopte, izvukli su se kod rezultata 7-9. Potom su hrvatski tenisač i američka tenisačica iskoristili četvrtu meč-loptu za pobjedu i plasman među četiri najbolja para.

Félix Auger-Aliassime, 6. tenisač svijeta, u ponedjeljak je na Roland-Garrosu pobijedio Čileanca Alejandra Tabila (ATP-36.) 6-3, 7-5, 6-1 i plasirao se u svoje prvo Grand Slam četvrtfinale. Kanađanin je brzom pobjedom za 2 sata i 6 minuta osigurao 4. mjesto na svjetskoj rang listi u sljedeći ponedjeljak, što je najviši plasman u njegovoj karijeri.

Foto: Tnani Badreddine/DeFodi Images/D

"Nadam se da ću ići do kraja", rekao je pariškoj publici. "Danas je idealan scenarij, ovo je stvarno jako dobar meč za mene, ovo je najbolji tenis koji sam igrao od početka turnira, nadam se da će se ovako nastaviti."

Ovaj 25-godišnjak je, zajedno s Alexanderom Zverevom (3.), jedan je od samo dva igrača među 10 najboljih koji su ostali u muškoj konkurenciji nakon što su prvi nositelji desetkovani tijekom prvog tjedna, igranog po velikoj sparini.