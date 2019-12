'Melji Draganče!' Srna uzvratio podršku svom frendu Staniću...

Mario Stanić (47) u ponedjeljak je postao posebni savjetnik Hajdukovog predsjednika Uprave, a Darijo Srna (37) pružio je podršku svojem prijatelju.

Stanić i Srna hrvatske su nogometne legende, obojica su pisali neke od najljepših stranica u povijesti našeg nogometa, a Srna je 'vatrenome' frendu preko Instagrama poručio: 'Melji Draganče'!

'Torcido, licemjerna si!'

Srnina podrška na neki je način i vraćanje potpore koju mu je Stanić pružio u proljeće 2015. kad je Torcida oplela po tadašnjem kapetanu Vatrenih jer nije bio glasan u istupima protiv HNS-a i poručila mu da 'nije dostojan Hajduk uzimati u usta',

- Torcida zamjera Srni što nije iskoristio svoj položaj i sve ove godine nije govorio o problemima hrvatskog nogometa i svojom pasivnošću podržao sve ono što HNS godinama radi. Zamjeraju mu što je sudjelovao u stvaranju repke i atmosfere oko repke, pa eto sad nek igra i uživa u tom okruženju. Za kraj mu savjetuju da Hajduk ne uzima u usta, jer nije toga dostojan i usput poručuju njemu, ali i svima nama da će dobiti rat protiv HNS-a - pisao je Stanić pa dodao:

- Kad već prozivate zašto ne krenete redom? Nije Srna jedini igrač Hajduka koji je stvarao reprezentaciju i atmosferu o kojoj vi govorite. Bilo je tu puno utjecajnijih ljudi. Ako vam ih krenem nabrajati, trebat će mi puno prostora i vremena. Uostalom, vi to znate bolje od mene. Nije li licemjerno odapeti strijelu u jednu metu kad znamo da smo svi donekle odgovorni za stanje i ovu atmosferu?!

Stanić je tada Torcidi zamjerio kratko pamćenje i licemjerne kriterije kojim osuđuju Srnu:

- Pitam se kako ste tako lako i brzo zaboravili sve ono dobroga što je Srna napravio za vaš Hajduk. Izgleda da je on igrao od svoje petnaeste godine za neki drugi Hajduk. Zapitate li se ikada tko je taj koji bi nam valjao? Ima li itko u Hrvatskoj tko bi mogao ispuniti vaše a i naše norme? Što je po vama trebao Srna napraviti? Možda štrajkati glađu ili razapeti šator? Nije dovoljno to što uklizava, centrira, dribla, dodaje i bori se. J..o to. To može svatko.

Ostatku splitskog navijačkog puka i Hajdukovoj upravi Stanić je u travnju 2015. poručio je da se pred Torcidom ponašaju kukavički:

- Sramota je što se utišalo srce hajdučko i što rijetki imaju hrabrosti zamjeriti se Torcidi. Sramota je da se uprava Hajduka nije javno očitovala i osudila ovaj vaš istup. Sramota je što uprava Hajduka zabija glavu u pijesak i bježi od odgovornosti. Sramota je što čast i ponos imaju svoju cijenu.

Stanić je u Hajduk sa sobom, na mjesto novog sportskog direktora, doveo Ivana Kepčiju (37).

