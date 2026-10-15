Melnjak: Bolje ne komentirati prekid, pametan zna... Šego: A zašto ne osvojiti sve bodove?

Jako dobro, od početka smo pokazali gard. Nisu oni vanzemaljci, ljudi su, pobijedili smo i idemo dalje. Krasi nas kemija i zajedništvo, pritisak od prve do zadnje minute. I kad je bio prekid radi navijača, trener je rekao da nema povlačenja, da idemo gore izginuti pa koliko može i mijenjat ćemo. Na kraju smo pobijedili, rekao je Michele Šego nakon pobjede Hajduka nad Ajaxom 2-1 na otvaranju Konferencijske lige.

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Pokretanje videa... VIDEO Šimun Hrgović, Michele Šego i Dario Melnjak nakon Hajduk - Ajax 2-1 | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Jesu li vas podcijenili, jeste li očekivali više?

- Kad mi dobijemo, onda su oni slabi, onda nije do nas. To je njihov problem ako su nas podcijenili. Mi smo vjerovali u sebe, pokazali smo to. Sad će nas i drugi više respektirati, i ne samo u Europi. Ovo je sigurno motivacija za dalje, u nedjelju je nova utakmica i idemo po nove bodove.

Šego: Uvijek se nešto ograničavamo...

Asistencija Šotičeku, hoće li platiti večeru? Mogli ste to i sami riješiti...

- A je, ali oduzeo sam je nakon presinga, to je moj forte. Vidio sam bijelu majicu da je tamo, naš igrač, zašto ga ne ispoštovati, u boljoj je poziciji. I svi sretni. Ključni detalj? I protiv Dinama smo brzo reagirali, to je ekipa koja ima karakter i zajedništvo. Ne može nas ništa baciti u očaj, idemo dalje.

Razmišljate li o sljedećem krugu?

- Vidjet ćemo, idemo utakmicu po utakmicu. Sigurno nam je velik korak naprijed. Koliko nam treba? Zašto ne bismo sve uzeli? Uvijek se nešto ograničavamo, to mi nije jasno. Pobjedu posvećujem obitelji i navijačima. Slijedi moj Varaždin? Idemo se regenerirati i po nove bodove. Znamo da ćemo opet biti najgori ako kiksamo u nedjelju, danas smo najbolji. Istina je negdje u sredini.

Jeste li se bojali da ne bude konačnog prekida nakon bakljade?

- Čuo sam da je to bila opcija. Na kraju Bogu hvala nije, dobro da smo to uspjeli privesti kraju. Kako je bilo u svlačionici čekati nastavak? Trener nam je rekao da se ne povlačimo, da uspijemo raditi pritisak, malo smo se regenerirali koliko smo mogli i to je to - zaključio je Šego.

Hrgović: Trebamo ostati mirne glave

Šimun Hrgović je kazao:

- Od početka smo se nametnuli i respektirali smo protivnika. Ali ušli smo s ciljem da pobijedimo utakmicu jer se na Poljudu svašta može dogoditi. Na to smo išli i sretan sam zbog pobjede.

Sredili ste Cigankova, igrača koji je prošao i Ligu prvaka, igrao u Gironi...

- Analizirao sam ga jer igra na mojoj strani, dobro sam ga zatvorio. Vezali smo dvije velike pobjede, ali tek je 10. mjesec, početak je sezone, još nas puno toga čeka.

Jeste li sad svjesni da će vas suparnici gledati drugačije?

- Sigurno hoće, ali imamo jasan cilj i plan kako želimo igrati. Trebamo ostati mirne glave i držati ovakav ritam.

I što sad nakon ove velike pobjede?

- Samopouzdanje nam se diglo, ali trebamo ostati na zemlji. Još nas dug put čeka.

Nekako ste čvrsto na zemlji nakon što ste dobili Ajax?

- Velika su ekipa i stvarno smo svi sretni i ponosni, ali u nedjelju nas čeka Varaždin, liga se nastavlja.

Hoćete li proslaviti, negdje izaći?

- Ne vjerujem. Popit ćemo piće s prijateljima i ujutro je trening.

Dobro ste pročitali igru Ajaxa.

- Uvijek ima prostora za napredak. Davali su nam šanse čim probijemo prvu liniju, sve nam se otvaralo. Odigrali smo fantastično prvo poluvrijeme, drugo smo malo lošije ušli, ali smo zabili odmah drugi gol i nismo im više ništa dali. Da, mogao je biti i treći, ali sretan sam za 2-1.

Šego je rekao da ovo nije iznenađenje.

- Sigurno Hajduk može puno, ali tek je listopad, trebamo ostati svi zajedno, ova ekipa je pokazala karakter i ovako treba nastaviti. Garcia ih je odlično pročitao, rekao gdje će nam se prostor otvoriti, uspjeli smo to izvršiti na terenu. Svi smo se držali plana.

Šego je rekao da možete uzeti svih 18 bodova.

- Haha. I ja isto to mislim - zaključio je Hrgović.

Melnjak: Slatko, muški i hajdučki

Dario Melnjak je otvoreno priznao:

- Svakako je ovo recept, slatka pobjeda, i to muški i hajdučki. Bilo je i puno kvalitete, mirnih i pravih odluka, malo neprisiljenih pogrešaka. Treba vjerovati, ali i ostati čvrsto na zemlji. Ovo je samo jedna pobjeda.

Kako komentirate 15-minutni prekid zbog bakljade Torcide u 75. minuti?

- Ono je bolje i ne previše komentirati, svatko pametan zna što bi bilo u odgovoru. Tri boda su tu i nadamo se što manjoj kazni.

Slijedi proslava?

- Danas ćemo proslaviti, a od sutra je fokus već na Varaždinu. Nadamo se da će nas gledati s više respekta, svi koji analiziraju vide našu kvalitetu s loptom, na to se pripremaju, ali i mi se pripremamo na njih. I to je još jedna kvaliteta ove momčadi.

Dugo ste u klubu, od 2021. Što je nedostajalo dosad da se ovo dogodi?

- Teško je reći. Nekad si toliko blizu da misliš da si sve napravio. Ekipa stvarno diše jadan za drugoga, možda je i to recept, biti skroman i ostati na zemlji poslije ovakvih pobjeda. I već u sljedećoj biti još bolji. Iznenadili biste se koliko je mirno bilo u svlačionici. Dosta se to smirilo, danas malo proslaviti, a sutra je već fokus na Varaždinu - rekao je Melnjak, koji je prije početka sezone pristao na 70-postotno smanjenje plaće kako bi ostao u klubu.

- Ni u jednom trenutku nisam požalio što sam ostao - zaključio je.