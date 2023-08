'Menalo? Igrač Dinama. Brodić? Radimo, treba tu nešto i platiti'

Članova 8.900, pretplatnika 4.700, ulaznica prodanih za uzvrat s Torshavnom dan prije utakmice 5.000. Riječani su uz svoju Rijeku tako da igrači, treneri i uprava mogu samo guštati u podršci koju imaju od svoje sjajne publike.

Četvrtak 20 sati i 15 minuta, 3. pretkolo Konferencijske lige na Rujevici, uzvratni susret s Faranima koje su 'bijeli' prije tjedan dana na farski 12 stupnjeva Celzija pobijedili 3-1. Nema opuštanja, ali tekma mora biti ono što svi očekuju: formalna potvrda prolaska u playoff na dvostruki obračun s moćnim francuskom Lilleom.

POGLEDAJTE VIDEO! Torshavn- Rijeka 1-3

- Potvrdili smo na svakoj dosadašnjoj utakmici da ne razmišljamo o onoj sljedećoj pa će tako biti i sada. Ne, Lille nam uopće nije na pameti. Sva je koncentracija na Torshavnu koji igra 6-3-1, a opasan je iz prekida i kontri, imaju ta 'dugi aut' i brzinu transformacije iz obrane u napad - priča šef struke Sergej Jakirović dan prije utakmice.

Ozljeda Petroviča veliki problem

- Sigurno neće igrati Čabraja i Petrović, a pod velikim su upitnicima Dilaver, Banda, Obregon i Goda.

Kad se već krenulo s imenima, kao moguća nova imena u Ri-svlačionici naveliko se spominju: Luka Menalo i Fran Brodić.

- Menalo je igrač Dinama, a Brodić... Radi se. Radimo mi non-stop na jako puno strana ne bi li se ojačali u svakoj liniji. Dečko je pod ugovorom tako da tu onda treba nešto i platiti pa se traže modalitete eventualnog dogovora. Istovremeno, Labrović, Selahi i Vukčević su oni koji su najbliži odlasku. Dakle, puno se toga spominje i puno se toga događa, a na kraju ne mora biti ništa ili se u jednom danu stvar totalno promijeni - priča 'Profa'.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrovic

- Nama je ozljeda Petroviča stvorila manjak igrača u veznom redu, tu sad imamo najveći problem. Čudna je ta priča s tom njegovom rupturom mišića. On sam je govorio da se osjeća dobro, ali ispada da će pauzirati duže vrijeme. A baš je tip igrača koji nam nedostaje u rosteru, taj klasični zadnji vezni.

Selahi: Kao da je gore bilo 0-0

Dakle, bit će rotacija.

- Bit će sigurno i to ne samo zbog HNL-a koji nas čeka u nedjelju nego i zbog prisilnih izostanaka.

Jedan od igrača koje je Jakirović spomenuo sjedio je do njega. Rijekin ratnih, Lindon Selahi. Kad Banda stane ispred obrane, Fruk na 'desetku' (dečko ima četiri asistencije u uvodu sezone, a oporavljeni i zdravi Selahi se rastrči od kaznenog do kaznenog... Ri-veza izgleda: jako dobro. Lindon voli svoje reći na terenu. Igrač kojeg je doveo Robert Palikuća je igrač kojeg publika obožava.

- Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, ali vidjet ćete, igrat ćemo kao da nije 3-1 za nas nego da je gore bilo 0-0.

I to je to od Selahija. Kako kažu Amerikanci 'Pričanje je jeftino, djela govore'. On će svoje pokazati kad utakmica počne.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kad Rujevica zagrmi

Jakirović je opširniji. Uostalom, od deset pitanja, devet uvijek njemu.

- Osjetili smo Torshavn na terenu, sad ih bolje znamo. Nama su se 'pluća otvorila' na hladnijem zraku, njima će vjerojatno biti teže po vrućini. Ali vidjeli smo i u utorak u nekoliko europskih utakmica kako se sve promijeni vrlo brzo. Kako jedna momčad može odigrati dva totalno različita poluvremena.

Svi očekujete da rutinski prođete u playoff. Kad očekujete novosti u prijelaznom roku?

- Puno toga ovisi o tome da prođemo 3. pretkolo pa onda i o tome hoće li se ući u skupine ili ne. Rekao sam već, sve može promijeniti u jednom danu. 'Ajmo mi najprije riješiti ovo što je prvo pred nama pa ćemo onda o ostalim temama - zaključio je trener koji je zaslužio privilegiju apsolutno maksimalnog povjerenja svih svojih igrača, cijelog kluba, svih navijača i cijele regije.

Sutra će najmanje 6-7.000 ljudi grmjeti s tribina Rujevice. Ljudi jedva čekaju još riječku, a europsku nogometnu feštu.