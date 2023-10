Messi: Haalande, ti si zvijer. Siguran sam da ćeš idućih godina osvajati Zlatnu loptu

Već uhodana procedura. Voditelji ga prozovu, on se sav iznenađen pojavi na pozornici, podigne nagradu i zahvali se svima na španjolskom jeziku. Vidjeli smo to već osmi put, ali ovaj put je bilo posebno jer vrlo vjerojatno je to bio i posljednji.

Pokretanje videa ... Evo što Ronaldo i Messi jedu | Video: KanalRi

- Osvajač Zlatne lopte za 2023. godinu je Leo Messi - rekli su voditelji i izazvali pljesak prisutnih.

Messi se naklonio Haalandu

U tome je trenutku kamera prikazala razočarana lica Kyliana Mbappéa i Erlinga Haalanda, najozbiljnije konkurente za nagradu, ali i oni su bili svjesni da će teško Zlatna lopta izmaknuti Argentincu koji je krajem prošle godine osvojio Svjetsko prvenstvo, jedini trofej koji mu je falio. I da je propustio ostatak sezone, i tako bi teško ova nagrada završila u drugim rukama.

Messiju je to rekordna osma Zlatna lopta. Pitanje je može li to itko ponoviti, a potencijalni odgovor leži u dvojcu koji je promatrao kako Argentinac u već uhodanoj proceduri zahvaljuje obitelji i suigračima. Na kraju govora se Messi obratio Mbappeu i Haalandu, od kojih se očekuje da u godinama koje su pred nama vode velike bitke, iste koje su vodili Ronaldo i Leo.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

- Erling i Kylian su dvije natjecateljske zvijeri. Dobro poznajem Kyliana, a kod Erlinga morate vidjeti kako slavi golove. Očekujem da će se njih dvojica ubuduće tući za ovu nagradu. Zaslužili su - rekao je Messi.

Nevjerojatni Norvežanin je prošle sezone utrpao čudesna 52 gola pa se s pravom nadao nagradi. No, njegova karijera je tek započela i ne sumnjamo da ćemo ga jednog dana vidjeti na pozornici sa Zlatnom loptom u rukama.

- Kao što sam rekao, on je također jako zaslužio Zlatnu loptu. Erling je osvojio Premiership i Ligu prvaka te bio najbolji strijelac svega. Ovo nagrada je večeras mogla biti i tvoja. Tako da sam siguran kako ćeš je idućih godina osvajati - rekao je Messi.

Argentinac je ovog ljeta otišao u Inter Miami i vrlo vjerojatno mu je ovo bila posljednja Zlatna lopta. Njegovi potencijalni nasljednici su Mbappe, Haaland, a iz prikrajka vreba i Jude Bellingham. Kako god, nova era započinje.