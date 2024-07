Messi je kupao bebicu Yamala! Evo što stoji iza fotografija koje su odjednom postale svjetski hit

Rujan je 2007. Lionel Messi daleko je od svjetske nogometne zvijezde, tek je počeo njegov uspon nakon prve sezone s dvoznamenkastim brojem golova (od njih 15 u nizu!), a Barcelona ga je iskoristila kao promotora druge Unicefove kampanje za kalendar u kojoj su nogometaše fotografirali s bebama. Gotovo 17 godina poslije te su fotografije eksplodirale u medijskom prostoru.

Pokretanje videa... VIDEO Messijev 70-metarski mural oslikan u rodnom Rosariu nogometnog velikana | Video: KanalRi

Messi je imao 20 godina, a Lamine Yamal bio je šestomjesečna beba. Upravo je njega dopala čast da pravi društvo jednom od najvećih nogometaša u povijesti. Argentinac ga je kupao i držao u naručju, u blizini je bila i Lamineova majka, inače porijeklom iz Ekvatorijalne Gvineje, jedine afričke zemlje u kojoj je španjolski službeni jezik. Otac mu je Marokanac.

LaLiga - FC Barcelona v Real Betis | Foto: ALBERT GEA

Čast da ovjekovječi te prizore imao je slobodni fotograf Joan Monfort (56) koji ih ustpuio katalonskom sportskom dnevniku Sport. On se bavi sportskom fotografijom od 1991., pratio je Barcelonu diljem svijeta, fotografira i za agenciju Associated Press, ali nije mogao pretpostaviti da će njegove fotografije biti svjetski hit.

Spain Soccer Messi and Lamine Yamal | Foto: Joan Monfort/AP Photo

- Uzbudljivo je što sam povezan s nečim što je postalo takva senzacija. Prekrasan je osjećaj - rekao je Monfort.

Yamalova obitelj prijavila se na tombolu u četvrti Roca Fonta u Mataróu istočno od Barcelone gdje je u to vrijeme živjela Lamineova obitelj. I dobila je tu čast nasumičnim odabirom. Kao da je netko to zapisao u zvijezde. Gledajući te fotografije, neki navijači govore da je Messi prenio svoje moći na nasljednika. Naravno, prerano je govoriti o tome, ali slučajnost je nevjerojatna. Hoćete još jednu? Yamal je sad važna karika španjolske nogometne reprezentacije koja je uz njegov gol ovaj utorak ušla u finale Eura, a istu večer Messi je ušao u finale Copa Américe. Da, i on je zabio.

Fotograf Monfort kaže kako se Messi nije osjećao najugodnije.

- Messi je prilično introvertan i sramežljiv tip. Izlazio je iz svlačionice i odjednom se našao u drugoj svlačionici s plastičnom kadom punom vode i bebom u njoj. Bilo je komplicirano, a u početku nije znao ni kako ga držati - rekao je.

Spain Soccer Messi and Lamine Yamal | Foto: Joan Monfort/AP Photo

Lamine je rođen u mjestu Espuglues de Llobregat u Kataloniji, a prije nego što je lani prelomio kako će nastupati za španjolsku A vrstu pokušali su ga pridobiti iz marokanskog saveza. Nije prošlo. Tri mjeseca nakon fotografiranja s Messijem Lamine se vratio na Camp Nou, obitelj su pozvali da gleda jednu od utakmica, a sa sedam su se preselili u Barcelonu gdje je Lamine postao član slavne nogometne škole La Masije. Ostalo je povijest. Bolje rečeno, budućnost.

Spain Soccer Messi and Lamine Yamal | Foto: Joan Monfort/AP Photo