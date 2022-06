Messi je u samo godinu dana PSG-u donio veliko bogatstvo!

Jedanaest golova u 34 nastupa za sezonu u kojoj će zaraditi čak 60 milijuna eura. PSG je potpuno promašio dovođenjem Lea Messija! Ili nije?

Usprkos statistički najgoroj sezoni Messija u karijeri (u prosjeku zabijao tek svaku treću utakmicu), a vrijedi spomenuti da pritom nije zatresao mrežu nijednog od najboljih šest klubova u francuskom prvenstvu sezone 2021./2022., čelnici francuskog velikana zadovoljno trljaju ruke. Zašto? Jer je od njegovog dolaska klub udvostručio prihode! Procjenjuje se da je PSG na Messiju ove sezone zaradio čak 700 milijuna eura! Sada se onih 60 milijuna eura (za potpis je dobio 25 milijuna i još 35 godišnje plaće) koliko je njemu PSG-u uplatio na račun za prvi sezonu i ne čini kao loša investicija...

Financijski direktor PSG-a Marc Armstrong potvrdio je da je Messi svojim dolaskom klubu donio deset novih sponzorskih ugovora te povećao vrijednost onih prijašnjih!

- Rast koji nam je donijela činjenica da je on u klubu ogleda se i u tome što smo za sponzorske ugovore, koji su nam do sada donosili između tri i pet milijuna eura godišnje, od prošlog ljeta dogovorili za pet do osam milijuna eura u istom razdoblju. Jasno je dakle da nije potreban nikakav komentar koliko nam znači Messijev dolazak - rekao je Armstrong.

Parižani su zaradili i na tržištu kriptovaluta, klub je u prošloj sezoni prvi put u povijesti prodao više od milijun dresova, a nabaviti karte za Park Prinčeva skoro je nemoguća misija.

- Više uopće nema ulaznica za utakmice koje igramo na svom stadionu. Postali smo rekorderi u Europi po prihodima na stadionu na sam dan utakmice. Na listama čekanja za obične i VIP ulaznice je osam puta više ljudi nego što je kapacitet Parka prinčeva - dodao je.

Podsjetimo, argentinski čarobnjak s PSG-om ima ugovor do ljeta 2023., uz mogućnost produženja za još jednu sezonu.





