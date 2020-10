Messi je već lud! Barcelona reže troškove još 30%, bit će pobuna

Blaugrana ima gotovo pola milijarde duga, smanjila je godišnju potrošnju za 80 milijuna eura, ali financije su im u očajnom stanju i ide novo rezanje od 30% - svima. Svlačionica je već rekla 'Ne'

<p>Posuđuju veliki novac po Americi, obnavljaju stadion, Real im je uzeo naslov, Bayern ih je osramotio u Ligi prvaka, <strong>Messi</strong> je ostao samo zato što mora, imaju gotovo pola milijarde eura duga pa im ušteda od 80 milijuna nakon odlaska petorice igrača i nije baš puno pomogla u pandemijskim okolnostima...</p><p>Barcelona je u velikim financijskim problemima, tolikim da su iz Uprave javno najavili kako se ide u novih 30% rezanja apsolutno svih troškova, a u zraku oko Nou Campa miriše - na igračku pobunu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Do 2025. - obnova Nou Campa</strong></p><p><strong>Marc Ciria</strong> je poznati katalonski ekonomist i savjetnik bivšeg predsjednika <strong>Joana Laporte</strong> koji je u srijedu otkrio:</p><p>- Barca nema ni za plaće, a u domovini im više nitko ne želi posuditi lovu pa su se dodatno debelo zadužili u Americi, kod Goldman-Sachsa. A to je investicijska banka koja posuđuje da bi se dograbila udjela u vlasništvu.</p><p>Dan kasnije, aktualni klupski potpredsjednik za ekonomska pitanja <strong>Jordi Moix</strong> je u eter radija RAC1 oglasio da je stanje još teže.</p><p>- Dug nam je u godinu dana narastao sa 217 na 488 milijuna eura. Plan je da se ide na novo rezanje svih klupskih troškova, 30% svega! Već se čuju najave kako se igrači s tim neće složiti i istekom sezone masovno napuštati klub pa je moguće da se krene sa mješovitim kriterijima vezanima uz sportske okolnosti ili proporcionalno primanjima. Barcelona je u izvanrednoj situaciji i neka solucija za balansiranje proračuna se mora, jednostavno: mora pronaći - rekao je Moix.</p><p>Pregovori će početi ovih dana, a moraju završiti do 5. studenoga. Uprava se nada razumijevanju svlačionice i svih djelatnika, ali ako dogovora ne bude potez rezanja 30% troškova ionako će se povući, unilateralno.</p><p>Cadena Ser i Diario Sport javljaju kako je jedan manji dio članova prve momčadi spreman razmotriti novonastalu situaciju i probleme s kojima se sudara klub pod vodstvom <strong>Josepa Marie Bartomeua</strong>, ali velika većina igrača pod vodstvom senatora svlačionice ne želi ni čuti što im imaju za reći jer su ionako već jako dugo teško razočarani u upravu.</p><p>Kao uostalom i 99% navijača. Koji su pokrenuli peticiju za izglasavanje nepovjerenja i smjenu Bartomeua. Barcelona... Gigantski klub u gigantskim problemima. Na svim razinama.</p>