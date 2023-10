Messi je Zlatnu loptu posvetio Maradoni: Njegov je rođendan, dijelim sve ovo s tobom, Diego!

Prvo želim zahvaliti svima koji su glasali i omogućili mi osvajanje ove nagrade. Želim je podijeliti sa svojim suigračima iz reprezentacije, još jednom ova nagrada dolazi od Argentine. Ovo je nagrada za Argentinu, za sve što smo postigli. Ne želim zaboraviti Haalanda, Kyliana, nemam sumnje da će u sljedećim godinama osvojiti ovu nagradu, započeo je najbolji svjetski nogometaš Lionel Messi (36) nakon što je osmi put osvojio 'Zlatnu loptu'.

Bio je u konkurenciji sa Norvežaninom Erlingom Haalandom (23) i Kylianom Mbappéom (24), ali mladići će morati još malo pričekati na osvajanje prestižne nagrade.

- Vidim mnogo mladih ljudi i nemam sumnje da ću u sljedećim godinama svi uživati u vrlo dobrom nogometu. Želim posebno spomenuti sve ljude koji su me pratili ove godine kako bih ostvario svoj san o osvajanju svjetskog prvenstva, mnogo ljudi različitih nacionalnosti. Mojoj obitelji, oni su mi pomogli ostvariti sve. Moji ciljevi, bez vas, ne bi bili mogući. Želim spomenuti Diega Maradonu, danas je njegov rođendan, sretan rođendan Diego, dijelim ovu nagradu s tobom . rekao je Messi.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Nagradu mu je dodijelio legendarni Didier Drogba, a upitao je omalenog Argentinca kako izgleda ovako smireno kod primanja nagrade.

- Kao što sam već mnogo puta rekao, nikad nisam mogao ni zamisliti karijeru koju sam imao, zahvaljujem Bogu što sam ostvario sve svoje ciljeve. Kao što je danas rekla Aitana (op.a. Bonmati, osvajačica Zlatne lopte), imao sam sreće što sam bio u najboljoj momčadi u povijesti, što me dovelo do osvajanja mnogih individualnih nagrada. Imao sam mnogo padova s Argentinom, ali nikad nisam odustao, pa danas jako sretan što sam to postigao. Ne znam koliko mi još preostaje u karijeri, ali želim nastaviti uživati u njoj - zaključio je Messi.