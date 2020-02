Messi: Loše mi je sjeo odlazak Valverdea; Abidal priča ludosti!

Najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi (32) nije osoba koja često daje ispovijesti u medijima pa je svaki njegov istup rijetka prilika za javnost da vidi kako razmišlja. A takav je bio i za katalonski list Mundo Deportivo u izdanju od četvrtka gdje se dotaknuo aktualnih tema.

Puno se pisalo o tome da bi mogao otići na kraju sezone iz Barcelone jer u ugovoru postoji klauzula da ode bez odštete, ali on o tome ne razmišlja.

- Ideja mi je ostati tu do kraja karijere i dok god to klub i ljudi žele, s moje strane neće biti nikakvih problema. Puno puta sam rekao da želim da se svi dobro osjećamo, da postoji pobjednički projekt i da ciljamo na sve titule kao što smo uvijek radili. Moja je želja nastaviti ovdje. Želim osvojiti još jednu Ligu prvaka, osvajati prvenstva i uvijek ću stremiti tome.

A klauzula?

- Uvijek sam odluku donosio ja, nikakve klauzule. Mogao sam otići puno puta, bilo je zainteresiranih klubova koji bi platili klauzulu, ali ni u jednom trenutku nije mi palo na pamet otići, a ne ide mi se ni sad. Ponavljam: želi li klub da ostanem, nema problema.

Nije mu dobro sjeo odlazak Ernesta Valverdea.

- Loše sam to primio, otišao je ne samo velik trener, nego i jako velika osoba. Mi smo bili odgovorniji za neuspjehe u utakmicama prije njegova odlaska nego on. Ali jednostavnije je maknuti trenera nego mijenjati sve igrače, svi treneri znaju to. Šteta.

Foto: Mundo Deportivo

Javnost je zabavljala prepirka između njega i tehničkog tajnika Érica Abidala koji je prozvao igrače zbog loših rezultata. Messi mu je odgovorio da navede točna imena tko je to zakazao. Ali Francuz je nekako preživio na poziciji, barem zasad.

- Tako sam odgovorio jer sam se osjećao napadnutim, osjećao sam da napada igrače. Previše toga priča se u svlačionici, kako on vodi sve, dovodi i mijenja trenere, dovodi igrače i svašta govori o meni, kako ja imam veliku moć i donosim odluke. Smeta me što to govori osoba iz kluba, tehnički tajnik... Stavljati igrače u središte zamjene trenera činila mi se ludost. On mora preuzeti odgovornost, on donosi odluke, nisam mogao dopustiti da me napada.

Zašto govori da vi donosite odluke?

- Ne znam, isto mi se događa i u reprezentaciji. Govorili su da igraju oni koje ja želim, da biram izbornike, da igraju moji prijatelji... Ne znam, možda zato što sam u istoj momčadi toliko vremena i dobro poznajem kuću. Da, imam svoje mišljenje, ali i klub ima svoje. Puno se puta ne slažemo i ne rade ono što ja želim.

Foto: GUSTAU NACARINO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Početkom tjedna izbio je skandal, katalonski radio objavio je kako predsjednik Bartomeu plaća firmu koja štiti njegov ugled, a blati igrače i njihove žene i supruge preko stotina stranica na društvenim mrežama.

- Iznenadila me ta vijest, baš sam bio na putovanju. Predsjednik nam je rekao isto što je rekao i u javnosti (da to nije istina, op.a.). Druge stvari rekao je nama kapetanima i dokapetanima privatno, o tome ne smijem govoriti. Čudno je što se to događa, ali rekli su da će sve istražiti pa treba vidjeti je li to istina ili ne. Baš čudno.

- Neymar opet u Barceloni? Jedan je od najboljih i volio bih da se vrati. Donio bi puno veselja u svlačionicu - jasan je Leo i dodao:

- Lautaro Martínez? Spektakularan igrač, ima nevjerojatne sposobnosti, vidjelo se odavno da će biti velik igrač.

Pohvalio je i najvećeg rivala Cristiana Ronalda.

- Uobičajeno je da nastavlja zabijati, on je predatorski napadač, voli zabiti i zabijat će dokad god bude igrao. Ima toliko dobrih sposobnosti kao napadač i iskorištava i najmanju šansu. Bih li mu dodao da igramo skupa? Pretpostavljam da da, haha.

Foto: DPA/PIXSELL/PressAssociation/XPB

Otac četvorice sinova dobro balansira između profesionalnog i privatnog života.

- Uobičajeno to shvaćaju. Istina, Thiago malo više, ali svoj trojici sviđa se nogomet. Thiago i Mateo više ga razumiju, dolaze na treninge sa mnom i zbog toga su mi još bliži. Stalno me nešto ispituju, i o nogometu i o drugim stvarima, drugim momčadima. Thiago se stalno informira, jako mu se sviđa nogomet. Govori o Suárezu, Griezmannu, Arturu od prvog dana zbog frizure... Ali i o Mbappéu, Cristianu, Neyu. Sve zna.

Kako izgleda jedan njegov dan?

- Srećom da mi profesija dozvoljava provođenje puno vremena s djecom. Mogu trenirati, brzo ići nešto pojesti sa suprugom Antonelom i pokupiti djecu. Poslije idemo na neku aktivnost ili radimo nešto i dolazimo navečer kući, večeramo i mrtvi smo umorni pa idemo rano spavati. Ponedjeljkom i četvrtkom dečki imaju nogomet i vodimo ih u malu školu. Volim rutinu u profesiji i u životu, super mi je.

Šesterostruki je osvajač Zlatne lopte, ozbiljno je zagazio u tridesete, koliko je daleko kraj karijere?

- Uh, prolaze godine, ne znam. Osjećam se jako dobro, bolje nego prijašnjih godina. Ne zabijam toliko golova, ali fizički i u nogama osjećam se jako dobro. Hoću li igrati do 40.? Vidjet ćemo, vidjet ćemo - zaključio je.