'Messi? Mene se ne pita za to. Griezmann? Ne mogu svi igrati'

Trener Barcelone mora gasiti vatru u svlačionici punoj nezadovoljnih igrača, a titula mu klizi iz ruku. Čini se kako neće dugo, a sad poručuje: 'Ja ulazim samo u teme u koje moram'

<p><strong>Messi</strong> neće obnoviti ugovor s Barcelonom koji istječe iduće godine jer je nezadovoljan politikom vođenja momčadi, objavio je u petak španjolski radio Cadena SER i izazvao novu polemiku u nogometnom svijetu oko ponajboljeg nogometaša svih vremena.</p><p>Nema mira na Camp Nouu ove sezone, pogotovo od nove godine, kad su promijenili trenera <strong>Ernesta Valverdea</strong>, a nervoza opet raste jer <strong>Real Madrid</strong> bježi četiri boda na vrhu Primere pet kola prije kraja.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Messi prima Zlatnu kopačku</b></p><p>No trener <strong>Quique Setién</strong> (61), kojemu je ozbiljno uzdrmana pozicija, ne vidi razloga za dramu oko Lionela (33).</p><p>- Ne želim spekulirati o Messijevoj budućnosti jer nisam od njega čuo ništa po tom pitanju. Nisam zadužen za to. Messiju je dobro ovdje i ne želim gubiti vrijeme na tu temu. Ja ulazim u teme u koje moram ulaziti - rekao je Setién i dodao:</p><p>- On je u svakom trenutku na terenu svjestan što treba učiniti. Ne vjerujem da dob utječe na njega. Meni je on isti cijelo vrijeme.</p><p>Drugi problem u "blaugrani" koji je iskrsnuo posljednjih dana je <strong>Antoine Griezmann</strong> (29), koji je bijesan što dobiva minute na kapaljku. U zadnje dvije skupa jedva deset minuta.</p><p>- Razgovarao sam s njim, on je veliki profesionalac. Mogu razumjeti tu situaciju, sigurno se događala i ranije u karijeri i njemu i drugim igračima. Pozitivno gleda na sve i siguran sam da ćemo moći računati 100 posto na njega kad se bude vratio na teren - rekao je.</p><p>Prije samo nekoliko tjedana Francuza je nazvao neupitnim, a sad se baš ne slaže s tim.</p><p>- Ne znam jesam li koristio tu riječ, sumnjam. Kad Griezmann igra, onda me ispitujete o Ansu Fatiju ili nekom drugom. Ne mogu svi igrati. Analiziram sve i nisam hirovit. U klubu poput Barcelone, u kojem je toliko kvalitetnih igrača, ne mogu svi biti na terenu - rekao je Setién.</p><h2>Raspored do kraja La Lige (podebljano - doma):</h2>