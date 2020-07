Španjolci: Griezmann je bačva baruta, a City i United već su počeli pregovore s Barcelonom!

Barcelona danas, to je - kaos i cirkus. Iz kojeg čak i Messi, kako je najavio, odlazi kad mu 2021. istekne ugovor! A Griezmann je lud od nervoze jer ima isti status kao klinac Fati i mediokritet Braithwaite

<p>Barcelonin trener na odlasku, <strong>Quique Setien</strong> (61), na domaćoj utakmici s Atletico Madridom (još jedan kiks, 2-2) na tribinama i klupi imao je jedno 250 milijuna eura i to... Ako računa samo dva igrača.</p><p><strong>Antoine Griezmann</strong> (29) ljetos je baš Atleticu plaćen 120, a <strong>Ousmane Dembélé</strong> (23) još prije tri godine iz Dortmunda doveden za 125 milijuna eura. Dembele je 90% vremena ozlijeđen, a svjetski prvak Griezmann je, piše <a href="https://www.marca.com/en/football/barcelona/2020/07/02/5efd008922601dc3428b464f.html">Marca</a>, 'klasična bačva baruta i jedan od vođa pobune protiv Setiena'.</p><p><strong>VIDEO: BARCI USKORO DOLAZI UPLAKANI MIRALEM</strong></p><p>Katalonski <a href="https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20200702/482049062828/barca-griezmann.html">El Mundo Deportivo</a>, koji Barcelonu sada poznaje vjerojatno bolje nego njena vlastita pogubljena uprava, javlja: 'I Manchester City i Manchester United počeli su sa obigravanjem oko Griezmanna i već otvorili kontakt sa Barcinim čelnicima, ali zapravo nemaju s kim istinski ozbiljno pregovarati dok na Nou Campu ne odluče tko će im biti trener i s kakvim će planom uopće krenuti u narednu sezonu'.</p><p>Francuski napadač nema lošu statistiku otkad je u Blaugrani, 43 nastupa i 14 golova, ali najviše minutaže duguje ozljedama <strong>Suareza</strong> i <strong>Dembéléa</strong>, a od restarta sezone svima je pa i njemu samom jasno da su <strong>Messi</strong> i Suarez (naravno) nedodirljivi, a on se, sa sve manje uspjeha, bori za mjesto trećeg napadača zajedno sa 17-godišnjakom <strong>Ansuom Fatijem</strong> i zimskom prinovom, Dancem <strong>Martinom Braithwaiteom</strong> koji je solidan nogometaš, ali istodobno i napadač za barem tri klase ispod Griezmannove.</p><p>Francuza koji je u ljeto 2018. s Tricolorima postao svjetski prvak (i odigrao sjajan Mundijal) možda malo 'šamara karma' zato što je baš nekorektno forsirao prelazak u Barcu iz Atletica u kojem je stekao i ime, i slavu, i bogatstvo... Sve.</p><p>A s druge strane, za igračinu tog kalibra, u naponu snage i plaćenog 120 milijuna, stvarno je nestvarno da sjedi na klupi ili da se gubi cijela jedna sezona kako bi ga se uigravalo s Messijem i Suarezom.</p><p>City je već prepun spektakularno klasnog napadačkog arsenala, ali United... <strong>Solskjaer</strong> bi Griezmanna vjerojatno sam nosio na leđima od Katalonije do Old Trafforda.</p><p>Osim ako na mjesto šefa Barcine struke ne zasjedne klupska legenda i jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa, <strong>Xavi Hernandez</strong>. Čovjek odgojen u 'La Masiji' i sa 100%-nim Barceloninim DNA vjerojatno bi Griezmanna pustio da ode samo ako mu uprava može vratiti <b>Neymara</b> iz PSG-a.</p><p>Ali... O tom, potom. Real skoro da već slavi naslov, a Barcelona danas, to je - kaos i cirkus. Iz kojeg čak i Messi, kako je najavio, <a href="https://www.24sata.hr/sport/messi-napusta-barcu-stopirao-pregovore-ne-zeli-biti-problem-703534">odlazi kad mu 2021. istekne ugovor!</a></p>