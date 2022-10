Messi na udaru aktivista: Za to što je napravio prosječnom Francuzu treba čak 150 godina

Lako se može pretpostaviti da Greta Thunberg i nije najveća obožavateljica Lionela Messija. Posebice nakon što je francuski magazin L'Equipe objavio da je igračev privatni zrakoplov ispustio 1502 tona ugljikovog dioksida (CO2) od početka lipnja do kraja kolovoza...

Da! Napadač PSG-a našao se na meti aktivista za zaštitu okoliša zbog učestalog korištenja zrakoplova, a kontroverzno im je što on nije jedini koji ga je koristio, već ga je ustupio na korištenje obitelji i prijateljima.

Messijev privatni zrakoplov odradio je 52 leta od 1. lipnja do 31. kolovoza, od čega 30 interkontinentalnih i 14 transatlantskih, a u zraku je bio ukupno 368 sati pri čemu je ispustio emisiju ugljika koju bi prosječni francuski državljanin ispustio za više od 150 godina. No, Messi, jasno, nije prosječni Francuz... To je jedan od najboljih nogometaša u povijesti koji si može nakon naporne sezone priuštiti obilazak svijeta, pa i ustupiti ga najbližima.

Nakon sezone prilagodbe, Argentinac napokon pokazuje zašto su katarski šeici uložili silan novac u njega. U 11 utakmica zabio je šest golova i upisao još osam asistencija. Sjajna statistika za jednog 35-godišnjaka.

A bliži se i Svjetsko prvenstvo u Kataru. Messi je s Argentinom osvojio U20 SP, Olimpijske igre 2008., a nedavno i Copa Americu. 'Gaučosi' će u Kataru biti u užem krugu favorita, a s Messijem u sjajnoj formi baš sve je moguće.

