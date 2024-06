Messi najavio kraj karijere: 'Ovo će biti moj posljednji klub'

Leo Messi (36) prošlog ljeta napustio je Europi i iz Paris Saint-Germana preselio u Ameriku. Osmerostrukog osvajača Ballon d'Or u Inter Miami privukao je ambiciozni projekt Davida Beckhama.

- Volim igrati nogomet. Uživam u treninzima svakodnevno. Naravno da se pojavljuje mali strah kako se bližim svome kraju karijeru. Bio je težak korak napustiti Europu i doći ovdje u Miami - rekao je Argentinac.

Superzvijezda Inter Miamija, koji će kasnije ovog mjeseca napuniti 37 godina, rekao je da mu je pomoć njegovoj rodnoj Argentini da osvoji Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. pomogla da dobije novu perspektivu u svojoj karijeri.

- Činjenica da smo osvojili Svjetsko prvenstvo puno je pomogla da vidimo stvari na drugi način, ali pokušavam ne razmišljati o tome. Trudim se uživati. Sada to više radim jer sam svjestan da nema još puno vremena. Tako da mi je lijepo u klubu, jer sam sretan što imam dobre suigrače i prijatelje uz sebe.

Koliko uživa na Floridi i u klubu dovoljno govori činjenica da je spreman ondje i završiti svoju karijeru.

- Ovo da će to biti moj posljednji klub - zaključio je Messi.

Argentinac će se ovog ljeta natjecati na Copa Americi koja se održava u SAD-u. Prvu utakmicu Argentina igra 20. lipnja protiv Kanade, a nakon odrađenog kontinentalnog prvenstva moguća i reprezentativna mirovina.