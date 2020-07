Messi napušta Barcu: Stopirao pregovore, ne želi biti problem

Govorilo se kako će Lionel Messi (33) produžiti ugovor s Barcelonom do 2023., ali izgleda da ništa od toga. Kapetan 'blaugrane' više nije sretan i želi nastaviti svoj nogometni put

<p>Ostat će u Barceloni dok klub ne odluči drukčije, bio je zaključak <strong>Lionela Messija</strong> (33) na potpisivanju zadnjeg ugovora s <strong>Barcelonom</strong>. No, omaleni Argentinac ipak bi trebao napustiti Barcu nakon što mu istekne ugovor iduće godine jer mu je dosta. Kako prenosi <a href="https://cadenaser.com/programa/2020/07/03/el_larguero/1593727289_858794.amp.html?__twitter_impression=true" target="_blank">španjolski radio Cadena Ser</a>, umoran je od gledanja kako vrijeme prolazi bez da je u planu neki pobjednički projekt.</p><p>Iako su pregovori o produljenju ugovora do 2023. godine krenuli vrlo dobro, nakon zadnjih događaja u klubu Messi je odlučio sve zaustaviti i 'promijeniti ploču'. Loš odnos sa trenerom Setienom i njegovim stožerom preslikao se i na teren pa je Messi u nekoliko navrata istupio prema suigračima onako kako nitko, a kamoli kapetan, ne postupa.</p><p>Ne želi više biti dežurni krivac za stvari na koje ne utječe samo on te je najbližim ljudima u svlačionici istaknuo da ne želi postati problem kluba, da mu je to zadnja stvar na pameti. </p><p>Pet kola prije kraja Barcelona je na drugom mjestu La lige sa četiri boda manje od prvog Reala i moraju čekati dva kiksa 'kraljeva' da bi, ako je to moguće, opet zasjeli na vrh. Naravno, ako oni sami ne kiksaju. A i to je problem za kojeg je često prozivan bio upravo Messi, a izgleda da je ponajboljem igraču svijeta - prekipjelo.</p>