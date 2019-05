Messi nezaustavljiv? E, pa nije! Evo kako smo mi to uspjeli...

Messi je najbolji, nema superlativa kojima bih ga opisao. On radi razliku, uvijek sam glasao za njega dok sam bio izbornik, rekao je Niko Kovač.

Rio Ferdinand nazvao ga je izvanzemaljcem, a Ivan Rakitić poručio:

- Ja 600 golova nisam zabio ni na treninzima!

Najbolji? Vjerojatno. Nezaustavljiv? E, to neće proći! Svjedok: Ivan Strinić!

- Gledao sam i uživao. Ne samo Barcelonu nego i Ajax. Stvarno igraju vrhunski. Jedino mi je malo žao Liverpoola, zaslužili su barem gol, da ostane neka nada. Prevelik je rezultat 3-0 za ono što smo vidjeli na terenu - rekao nam je Strinić.

Messi?

Foto: SERGIO PEREZ

- Izvanzemaljac, ali ne može ni on sve sam, to se najbolje vidi u reprezentaciji. U Barceloni ima sjajan prateći orkestar, tu je godinama, sve je podređeno njemu, a kad je tako, onda i on igra vrhunski i vrlo teško ga je zaustaviti.

Vi ste ga zaustavili, na SP-u u pobjedi 3-0.

- Lijepo zvuči, ali nisam ga ja zaustavio, zaustavili smo ga svi skupa. Mi smo imali sjajan skauting Argentine, znali smo do u najsitnije detalje sve njihove kretnje i navike, sve dobre i loše strane. Recimo da smo na svakom dijelu terena imali plan kako ga zaustaviti, a to što je najčešće dolazio na moju stranu... Ta kolektivna igra kojom smo razbili Argentinu krasila nas je cijelo vrijeme i odvela do finala.

Barem imate njegov dres za uspomenu, svima vam ga je osigurao Rakitić...

- Nemam, nestao je negdje u transportu, nekome se očito toliko svidio da ga je odlučio zadržati. Šteta, premda nisam zaluđen sakupljanjem dresova...

Messi vam se u jednom dvoboju i unio u lice.

- Nisam ni čuo što mi je rekao. Ja sam pao preko njega, on preko mene, gurnuo sam ga kad sam vidio da ide prema meni... Sudac mu je trebao dati žuti karton, ali to je ipak Messi. Nije bilo ništa posebno, bio je malo nervozan i frustriran, što je i logično, kod takvog rezultata sve vam smeta...

SP je ostavio velike posljedice, od tada praktično niste zaigrali.

- Tijekom SP-a nitko nije razmišljao što će biti poslije. Nakon SP-a počeli smo ‘zbrajati štetu’, uzelo je to danak, ne mali, i kod Subašića, i kod Vrsaljka, i kod Lovrena, mene... A ostali su oscilirali u formi jer su propustili dio priprema. No ništa ne bih mijenjao, vrijedilo je.

Najprije problemi sa srcem, pa mišić, sad gležanj...

- Počinjem trčkarati za nekoliko dana, nadam se da ću brzo u konkurenciju. Volio bih nastupiti, da pokažem da je Milan pogodio što me kupio. Još četiri kola do kraja... A za dalje ne znam ništa, ugovor imam, na njima je da vide što će. Imaju oni važnijih stvari, mnogim igračima istječu ugovori, što će biti s trenerom.... Bit će mnogo rošada.