Messi pomaže prijatelju: Leo će uložiti u španjolskog petoligaša

FC Andorra ide jako!

U vlasničku strukturu kluba prije nekoliko je dana ušao Barcelonin stoper Gerard Pique koji tijekom karijere nije skrivao da se želi baviti klupskom operativom po završetku igračke karijere. Mnogi navijači ga žele vidjeti na mjestu predsjednika Barcelone u budućnosti, a Pique će 'praksu' odrađivati u FC Andorri.

Diari d'Andorra piše da u klub ulazi i Piqueov suigrač Lionel Messi sa Cescom Fabregasom, ali će njihova donacija biti manja od Piqueove.

Both Lionel Messi and Cesc Fàbregas have partnered with Gerard Piqué as shareholders of Piqué's newly bought football club, FC Andorra.



The club currently competes in the Primera Catalana - the 5th level of the Spanish football league system. pic.twitter.com/Hd600YlADJ