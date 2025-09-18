Obavijesti

ZAGRIJAVANJE ZA MUNDIJAL

Messi potpisao novi ugovor s Inter Miamijem, ostaje do SP-a

Piše HINA,
Messi potpisao novi ugovor s Inter Miamijem, ostaje do SP-a
Foto: Sam Navarro

Messi ostaje u Interu Miami! Potpisao novi ugovor i bit će spreman za SP 2026. Unatoč glasina o Saudijskoj ligi, argentinska zvijezda ostaje u SAD-u i lovi MVP nagradu

Manje od godinu dana prije Svjetskog prvenstva 2026., argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi produljio je ugovor s klubom Sjevernoameričke lige (MLS) Interom iz Miamija.

Ovo produljenje osiguralo bi da 38-godišnji Messi, čiji trenutni ugovor istječe u prosincu 2025., ostane aktivan u pripremi za Svjetsko prvenstvo 2026. koje se održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku (11. lipnja - 19. srpnja). Messi je najavio mogućnost produženja ugovora nakon kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Venezuele u rujnu.

- Sezonu završavamo na kraju godine, a onda moram odraditi predsezonske pripreme. Vidjet ćemo kako ću se osjećati, nadam se da ću imati dobre predsezonske pripreme - rekao je Messi koji je s Argentinom osvojio naslov svjetskog prvaka u Katru 2022. godine.

- Devet mjeseci prođe jako brzo, a istovremeno je to puno - dodao je.

Inter Miami trenutno je šesti u Istočnoj konferenciji MLS-a, a Messi je u utrci za osvajanje nagrade MVP 2024., s 20 zabijenih golova u 21 utakmici.

Messi već nekoliko mjeseci pregovara o produljenju trenutnog ugovora, koji istječe u prosincu. Ovog ljeta kružile su glasine o novom pokušaju bogate saudijske lige da zvijezdu dovede u istu ligu kao i njegovog portugalskog rivala Cristiana Ronalda. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte pridružio se Interu 2023. godine, završivši svoju europsku karijeru u kojoj je 17 godina igrao za Barcelonu i onda još godinu dana u PSG-u.

