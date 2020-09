Messi: Priznajem pogreške, ali bile su samo za bolju Barcelonu

Želim svima poslati poruku da ako ih je zasmetalo što sam rekao ili učinio, da je to bilo samo za boljitak kluba, rekao je Lionel Messi o najtežim danima koje je proveo u Barceloni tražeći odlazak

<p>Nakon dosta neslaganja želio bih završiti s tim. Svi Barcelonini navijači moraju biti ujedinjeni i nadati se da najbolje dolazi. Samo sa strašću i entuzijazmom možemo ostvariti ciljeve, uvijek ujedinjeni i ploveći u istom smjeru, rekao je <strong>Lionel Messi</strong> za katalonski <a href="https://www.sport.es/es/noticias/barca/exclusiva-sport-leo-messi-pone-fin-crisis-todos-los-barcelonistas-debemos-unirnos-8133776" target="_blank"><strong>Sport.</strong></a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi tehnicira s WC papirom</strong></p><p>Argentinac se prvi put otvorio za javnost nakon što je izazvao potres na Camp Nou kada je poslao burofaks zatraživši transfer. Međutim, ostao je makar je to bilo teško prihvatiti s obzirom da mu je "glava" već bila negdje drugdje.</p><p>- Priznajem svoje greške, ali ako su i bile, to je samo za bolju i jaču Barcelonu. Želim svima poslati poruku da ako ih je zasmetalo što sam rekao ili učinio, da je to bilo samo za boljitak kluba.</p><p>Za razliku od Messija izlaz je pronašao njegov najbolji prijatelj Luis Suarez koji je nakon šest godina prešao u Atletico Madrid. Messi je jasno poručio što misli o tome kako se Barcelona ponijela prema Urugvajcu.</p><p>- Pretpostavio sam kako će to izgledati i kad sam ušao u svlačionicu vidio sam bolnu istinu. Kako će teško biti ne dijeliti svaki dan s tobom, na terenu i izvan njega. Nedostajat ćeš nam. Tolike godine, toliko popijenih matea (čajeva), ručkova, večera... Puno stvari iz svakodnevnog života koje neće biti zaboravljene - napisao je Messi na Instagramu uz zajedničke fotografije na rastanku.</p><p>- Bit će čudno vidjeti te u drugom dresu i još više igrati protiv tebe. Zaslužio si da se oproste od tebe kako i dolikuje jednome od najvažnijih igrača u povijesti kluba koji je napravio važne stvari s momčadi i pojedinačno. A ne da te izbace kako su napravili. Ali istina je da me u ovom trenutku više ništa ne iznenađuje.</p>