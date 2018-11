Messi se vratio, Barca izgubila! Betis ih sredio, Raketi crveni!

Veliki šok nanio je Real Betis Kataloniji i glavnom gradu te pokrajine. Pobijedila ih je momčad iz Seville Barcelonu sa 4-3 u 12. kolu, i to na Camp Nou. Bila je to prva utakmica Lea Messija nakon ozljede nadlaktice koju neće baš pamtiti po dobrome, a naš Ivan Rakitić je pocrvenio je u 81. minuti.

Bila je to utakmica u kojoj je Betis igrao kao Barcelona inače. Kontrolirali su posjed, odigravali kao ludi, sijevale su tu kontre sa svih strana, a igrači Barce su bili potpuno nemoćni. Ludi rasplet u kojem su golovi padali svako malo. Barca se vrati, a Betis opet zabije. Do kraja poluvremena je ter Stegen čak dva puta vadio loptu iz mreže! Poslao je loptu Carvalho na krilo za Juniora, koji je prvo biciklom malo izvozao Sergi Roberta, pa onda neobranjivo zabio u prvi kut u 20. minuti.

Drugi gol djelo je veterana Joaquina, a akcija je odrađena kao iz udžbenika. Poslao je Carvalho loptu na krilo za Lorena, ovaj ju proslijedio u sredinu ali tamo nije nikoga bilo, no ispalo je savršeno. Lopta je došla do Tella koji to šalje za Joaquina, a ovaj to neometan posprema za veliko vodstvo, bila je to 34.

Uspjela je Barcelona u drugom dijelu doći do gola i do koje kakve nade za preokret, no Betis je igrao danas fantastično. Zabio je Messi u 67. iz penala za 1-2, ali samo četiri minute poslije Lo Celso vraća prednost na dva razlike. Bila je to velika pogreška ter Stegena kojemu je lopta prošla kroz ruke.

Barca se i dalje nije predavala, a Arturo Vidal je u 79. minuti zabio za posljednji voz. Navijači su se nabrijali, svi su vjerovali u preokret. Ali, onda pljusketina! Samo dvije minute poslije Ivan Rakitić uklizao je Lo Celsu i dobio drugi žuti karton, što je značilo crveni. Bili su svjesni na Camp Nou, da je tu kraj, a potvrdu toga im je donio Canales golom u 83. za 4-2. Konačni rezultat postavio je Leo Messi svojim drugim golom.

Ovom pobjedom Betis je skočio na 12. mjesto, a Barca je ostala prva. Ovo im je prvi kiks nakon tri pobjede zaredom...