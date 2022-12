Messi: Znali smo gdje su Hrvati najbolji i to smo sjajno zatvorili. Sad idemo po naslov prvaka!

Uživao sam, odlično se osjećam. U četvrtfinalu smo igrali produžetke, bilo je jako naporno. Srećom, uspjeli smo se stabilizirati, odlično smo se pripremili za Hrvatsku. No, nije bilo lagano, morali smo dosta trčati. Moji golovi? Osjećam se sjajno na prvenstvu, ide mi, sretan sam da mogu pomoći mom narodu da zajedno dođemo naslova svjetskog prvakac, rekao je Messi nakon pobjede protiv Hrvatske.

Izludio nas je. Zabio je gol i asistirao, proigravao suigrače, stvarao nam probleme kada god je primio loptu. Nismo imali rješenja za genijalca iz Rosarija koji u nedjelju ima priliku stati uz bok Maradoni i otići među besmrtne. Jedino što mu fali u karijeri, a to je zlatna božica s kojom će možda postati i najveći igrač u povijesti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Protiv Hrvatske su taktički odigrali odlično i neutralizirali sve naše prednosti.

- Imamo kolektivnu snagu, igramo jako intelignetno i mudro, znamo pročitati suparnika. Vrlo brzo reagiramo, a ono što me posebno veseli je da znamo tijekom utakmice pročitati protivnika i promijeniti taktiku. Pomaže nam cijeli stožer, rade odlične analize.. Znali smo kako postupiti protiv Hrvatske, znali smo kako ćemo igrati na ovoj utakmici. Znali smo sve jake strane hrvatske reprezentacije i njih snmo potpuno anuliralil. Također, znali smo i slabe strane Hrvatske. Zasluženo smo pobijedili ozbiljnog i jakog protivnika.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izgubili ste od Saudijske Arabije, a sad ste u finalu. Što se događa s Argentinom?

- To nam je bila prva utakmica na prvenstvu i bio je to izuzetno težak poraz. Veliki udarac za Argentinu. Nitko nije očekivao da ćemo izgubiti, ali to je bio test za našu momčad, tu smo pokazali kolika je zapravo naša snaga. Bio je to test, koji smo položili. Igrali smo pet finala do sada, nadamo se da ćemo Argentini donijeti treći naslov prvaka svijeta. Naučili smo kako rasti i mislim da je najbolje tek pred nama - kazao je oduševljeni Messi.

