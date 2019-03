'Messija gledaš na televiziji i uživaš. Ali na terenu - patiš'

Ovacije Messiju su normalna stvar i dokaz kakve navijače imamo. Posebno je kad ti tako skandiraju navijači protivničke momčadi, kaže veznjak Betisa Sergio Canales (28) u intervjuu za Marcu dok pokazuje ožiljak na koljenu, posljedicu treće operacije.

Foto: Marca.com

Preko ožiljka tetovirao je ribu.

- Ma, mogla je biti riba, žirafa i tisuću drugih stvari. Bio sam s prijateljem kad sam imao tu operaciju i odlučili smo se za ribu - priča Canales, koji je prošlog ljeta stigao u Betis iz Sociedada kao slobodan igrač.

Zabio je šest golova i dvaput je asistirao u 26 utakmica za zeleno-bijele. Impresionirao je i Luisa Enriquea koji ga je pozvao u reprezentaciju gdje je. Opet je Canales u 'furiji' nakon šest godina.

- Lijepo je kad prepoznaju tvoj rad. Svi su mi govorili da ću dobiti poziv. Španjolski dres imam doma, u reprezentaciji sam od 2007. godine i sad ću ići 200 posto - rekao je Canales, kojeg su pitali koja je razlika između gledanja Messija na televiziji i igranja protiv njega.

- Isto je. Samo, kad ga gledaš na televiziji, uživaš u onome što radi, a kad si s njim na terenu, onda patiš. Najbolji je na svijetu. Godinu za godinom radi nevjerojatne stvari koje nitko nikad nije napravio. Moraš biti sretan što imaš šansu uživati u tome što radi toliko godina - dodao je Canales.

Messi je s tri gola uništio Betis u La Ligi i po tko zna koji put pokazao je tko je najbolji na svijetu. Prvo je zabio iz slobodnjaka u rašlje, potom na asistenciju Suareza i na kraju maestralan potez nakon kojeg se 50 tisuća ljudi na Benito Villamarinu u Sevilli ustalo i zapljeskalo. U isto vrijeme igrači Barcelone i Betisa primali su se za glavu.

Pau López just blown away.

Lenglet with his heads straight in his hands.



The Messi Effect is real. pic.twitter.com/kWqMuSFHih