Messijev posljednji ples: Finale će mi biti zadnji nastup na SP-u

Messi je jedan od najvećih u povijesti, ali... On nije osvojio Svjetsko prvenstvo kao Maradona i Pele.

Bio je to uteg koji je čudesnog Argentinca pratio kroz cijelu karijeru i dočekao ga u smiraj. Prije osam godina izgubio je u finalu, još triput bio je neuspješan. 'Zlatna božica' za mnoge je referentna točka u kompariranju najvećih svih vremena, a Messi ju nije imao. Nešto što bi ga kopkalo cijelu karijeru.

I onda je došlo Svjetsko prvenstvo u Katru. Kao posljednja prilika da jedan od najvećih svih vremena možda postane i najveći. I jako puno toga se promijenilo. Nije to više ona Argentina koju vuče Messi, već reprezentacija u kojoj ostali igrači igraju za Messija. I to se pokazalo uspješnom formulom.

U nedjelju u 16 sati Messi će se boriti za naslov svjetskog prvaka. I kako je sam potvrdio, bit će mu to posljednja utakmica na Mundijalima. A ako osvoji, vrlo moguće, i posljednja u reprezentativnoj karijeri. Bio bi to oproštaj kao iz sna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ponosan sam što mogu završiti svoj put na Svjetskom prvenstvu igrajući ovo finale. Ono što doživljavam je uzbudljivo. Sigurno će nedjelja biti moja posljednja utakmica na Svjetskom prvenstvu. Proći će mnogo godina do sljedećeg (2026.) i mislim da neću uspjeti. Stoga se nadam da ću završiti na najbolji način - rekao je Messi nakon pobjede protiv Hrvatske (3-0).

Izludio nas je. Zabio je gol i asistirao, proigravao suigrače, stvarao nam probleme kada god je primio loptu. Nismo imali rješenja za genijalca iz Rosarija koji u nedjelju ima priliku stati uz bok Maradoni i otići među besmrtne. Jedino što mu fali u karijeri.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svjetla reflektora bila su uprta u Messija i Argentinu odmah po dolasku na SP. Bili su pod velikim pritiskom i Saudijska Arabija je to iskoristila. Slavila je senzacionalno 2-1 u prvom kolu. Argentincima je to i jedini poraz na ovome prvenstvu.

- Prva utakmica je bila jako težak udarac za nas, jer smo dolazili iz 36 utakmica bez poraza i ovako krenuti na Svjetsko prvenstvo, sa suparnikom za kojeg smo mislili da ga možemo dobiti, bio je jako težak test za nas i momčad. No, pokazali smo koliko smo jaki kao kolektiv. Nama je svaka utakmica bila kao finale. Bilo je jako teško, ali uspjeli smo. Rastemo kao momčad, bili smo uvjereni da ćemo doći do finala, a nadamo se da ćemo i tamo igrati kao do sada.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U nedjelju ćemo tako gledati posljednji ples jednog od najvećih ikada. Prije osam godina je s centra igrališta otišao s peharom najboljeg igrača prvenstva, no po odlasku s terena, nije mogao maknuti pogled s trofeja svjetskog prvaka. Tako malo je falilo. Sad je dobio posljednju priliku. Cijela Argentina sanja da to ovaj put bude 'zlatna božica' pod njegovom rukom. I sanja, od 1986. godine i božanstvenog Maradone. A baš je Leo bio predodređen da trofej vrati u domovinu.

