Messijev vremeplov: Villarrealu zabio identičan gol kao i 2017.

Leo Messi je već na 39 golova iz slobodnjaka u dresu Barcelone, a zabija ih lakše nego penale i to na svakakve načine što je prava noćna mora za golmane u La Ligi. No, nekad izvede i isti slobodnjak! S istog mjesta, istom klubu, u isti kut i protiv istog golmana! Jer ovaj gol u posljednjem kolu protiv Villarreala već se dogodio - i to 2017.

Barcelona je u prošlom kolu odigrala 4-4 protiv Villarreala u spektakularnoj utakmici. Katalonci su na Madrigalu protiv 'žute podmornice' vodili 2-0, a kad je Villarreal izjednačio, Ernesto Valverde poslao je Messija na zagrijavanje. Kao da je to dalo dodatni elan Villarrealu koji zabija još dva komada za 4-2, rezultat koji je stajao do 90. minute i slobodnjaka za Barcelonu.

Loptu je, naravno, namjestio Leo Messi i čudesno pogodio za 4-3. Drugi slobodnjak u samo četiri dana, treći u posljednja tri kola i šesti u sezoni. Tako to radi Messi.

Prvi čovjek koji je u ligama petice zabio 6+ direktnih golova iz slobodnjaka u jednoj sezoni još od 2007. godine. Šokiralo je to domaće kojima je Suarez praktički u zadnjim sekundama zabio za 4-4.

A gol 2017. godine?

Identičan!

Izvodi panenke iz slobodnjaka kao protiv Espanyola, nekad puca po travi, nekad preko živog zida... A do 2008. godine u Barceloni nije ni izvodio slobodne udarce!

Promijenio tehniku

Ako gledamo samo La Ligu, svoj prvi gol iz slobodnjaka Messi je zabio u sezoni 2008./2009. i to iz 13. pokušaja. Zadnje dvije godine Messi se toliko usavršio da je slobodan udarac u zoni 25 metara za Barcelonu gotovo kao penal.

Jednu od glavnih promjena u izvođenju slobodnjaka Messi je napravio u postavljanju desne noge. Ranije bi mu stajna noga svu težinu balansirala na vanjskom dijelu kopačke (vidi sliku) i zbog toga bi često gubio ravnotežu.

No sad je cijelim stopalom na travi i to mu daje stabilnost. I ubojitost.

Ne samo to, promijenio je i položaj gornjeg dijela tijela (ramena i prsa idu prema naprijed). Uz sve to i završni pokret tijela nije isto kao u ranijim slobodnjacima.

Ajmo se kladit

Pritisak kod slobodnjaka i penala ne može se usporediti. Kod penala svi očekuju da zabiješ, kod slobodnjaka to nije slučaj, rekao je Leo Messi za Marcu.

Priprema je ključ svega. Messi nakon gotovo svakog treninga ostaje dulje i sa Suarezom i ostalim suigračima puca slobodnjake. Kako bi se zabavili, često se znaju kladiti. Nije teško pogoditi tko najčešće dobiva okladu.

Barcelona danas od 21.30 sati gostuje kod Villarreala protiv kojeg u La Ligi ima četiri pobjede zaredom i koji se bori za ostanak. Bit će to veliki izazov za 'žutu podmornicu' s Madrigala, posebno za Sergija Asenja, ako lopta bude u opasnoj zoni.

Jer tko zna što ovaj čarobnjak s brojem 10 opet može izvesti...