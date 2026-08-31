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Messijeva odiseja u Argentini: Od tri izgubljena finala do vrha svijeta, prošao je apsolutno sve

Piše Ivan Kužela,
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Messijeva odiseja u Argentini: Od tri izgubljena finala do vrha svijeta, prošao je apsolutno sve
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Messijeva argentinska odiseja je unikatna priča; od suza, ranog oproštaja, povratka i osvajanja SP-a. Oprostio se od reprezentacije nakon smrti oca i osvajanja drugog mjesta na Mundijalu 2026. godine

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Ime Lionela Messija (39) dugo je u Argentini prizivalo pomiješane osjećaje. Dok je u klupskom nogometu bio nezaustavljiva sila, put u nacionalnom dresu bio je posut trnjem, obilježen bolnim porazima i stalnim usporedbama s Maradonom. Njegova reprezentativna karijera bila je odiseja - putovanje od suza i sumnje do konačnog iskupljenja. Putovanje koje je završio kao apsolutni rekorder po broju nastupa i golova, ali, što je važnije, kao svjetski prvak.

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Foto: Instagram

Godine razočaranja i teret očekivanja

Početak Messijeve ere u seniorskoj reprezentaciji nije nudio naznake epske priče. Iako je s mladom selekcijom osvojio svjetski naslov 2005. i olimpijsko zlato 2008., s A-vrstom su se nizali neuspjesi. Prvi udarac stigao je u finalu Copa Américe 2007., gdje je Brazil deklasirao Argentinu 3-0. No, to je bio samo početak serije bolnih trenutaka. Vrhunac patnje dogodio se na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu. Messi je vukao momčad do finala i osvojio Zlatnu loptu, no nagradu je primio slomljenog pogleda dok su Nijemci slavili gol Marija Götzea u produžecima. Teret se samo povećavao. Uslijedila su dva uzastopna poraza u finalima Copa Américe, 2015. i 2016., oba puta protiv Čilea i oba puta nakon drame jedanaesteraca. Kritike u domovini postajale su sve glasnije, a mnogi su sumnjali ima li tihi i povučeni genijalac snagu voditi Argentinu do toliko željenog trofeja.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Agustin Marcarian

Šokantno povlačenje i povratak spasitelja

Poraz od Čilea u finalu Copa América Centenario 2016. na stadionu MetLife bio je kap koja je prelila čašu. Treće izgubljeno finale u tri godine, uz promašeni jedanaesterac, slomilo je Messija. Nekoliko minuta nakon utakmice, izgovorio je riječi koje su odjeknule svijetom.

​- Za mene je reprezentacija gotova - rekao je tada 29-godišnji Messi.

Činilo se da je pritisak konačno postao pretežak. No, Argentina nije mogla prihvatiti kraj. Uslijedila je nacionalna kampanja, a apeli navijača, suigrača, pa čak i političara, preplavili su medije. Manje od dva mjeseca kasnije, Messi je popustio i ponovno obukao plavo-bijeli dres.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: Amanda Perobelli

Njegov povratak nije bio samo simboličan. U teškim kvalifikacijama za SP 2018., Argentina se našla na rubu ispadanja. U odlučujućem, posljednjem kolu protiv Ekvadora u Quitu, gubili su od prve minute. A onda je na scenu stupio Messi. S tri maestralna gola donio je preokret i pobjedu 3-1, praktički sam odvevši svoju zemlju na Mundijal.

Konačno iskupljenje: Osvajanje kontinenta i svijeta

Iako je Mundijal u Rusiji 2018. donio novo razočaranje, bio je to početak nove ere pod izbornikom Lionelom Scalonijem. On je uspio izgraditi momčad koja nije ovisila isključivo o Messijevoj genijalnosti, već je funkcionirala kao čvrst kolektiv u kojem je on bio vođa. Plodovi rada stigli su 2021. Na kultnoj Maracani, Argentina je u finalu Copa Américe pobijedila Brazil 1-0 i nakon 28 godina čekanja osvojila veliki trofej. Messi je bio najbolji igrač i strijelac turnira, a slike njegovog slavlja obišle su svijet.

Bio je to teret skinut s leđa, ali i najava onoga što slijedi. Vrhunac karijere, trenutak koji je čekao cijeli život, dogodio se na nezaboravnom Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. Messi je odigrao turnir iz snova, postigavši sedam golova. Finale protiv Francuske ostat će zapamćeno kao jedno od najvećih u povijesti. Nakon 3-3, Argentina je slavila nakon jedanaesteraca, a Messi je konačno podigao "boginju".

FILE PHOTO: FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France
Foto: Carl Recine/REUTERS

Osvajanjem Zlatne lopte po drugi put, postao je prvi igrač u povijesti kojem je to uspjelo. Uspjesi su se nastavili pobjedom u Finalissimi 2022. te obranom naslova na Copa Américi 2024.

Posljednji ples i oproštaj legende

Sudbina je htjela da se Messijev posljednji veliki turnir, Svjetsko prvenstvo 2026., održi u Sjevernoj Americi, a finale igra na stadionu MetLife, mjestu njegovog pada deset godina ranije. S 39 godina, Messi je još jednom vodio momčad. Postao je najstariji igrač s postignutim hat-trickom na svjetskim prvenstvima i turnir završio kao drugi najbolji strijelac s osam golova. Argentina je ponovno stigla do finala, no ovoga puta Španjolska je slavila 1-0 nakon produžetaka.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez

Unatoč porazu, krug je bio zatvoren. Messi je napustio stadion uzdignute glave, kao osvajač Srebrne lopte i Srebrne kopačke. Nedugo nakon turnira službeno je objavio svoje konačno i emotivno povlačenje iz reprezentacije. Iza sebe je ostavio nasljeđe od tri velika trofeja i nevjerojatne brojke - 207 nastupa i 125 golova, kao vječni dokaz da se i nakon najtežih poraza i padova moguće uzdići do zvijezda.

*uz korištenje AI-ja

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