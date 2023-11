Messijevi dresovi s Mundijala idu na aukciju. Cijena je 'sitnica'

Komplet od šest dresova koje je nosio Lionel Messi (36) na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. bit će prodan na dražbi u prosincu, objavila je u ponedjeljak aukcijska kuća Sotheby's koja njihovu vrijednost procjenjuje na više od 10 milijuna dolara.

Dres s plavo-bijelim prugama Messi je nosio u utakmicama u skupini protiv Saudijske Arabije i Meksika, zatim u osmini finala protiv Australije, u četvrtfinalu protiv Nizozemske, u polufinalu protiv Hrvatske i u finalu protiv Francuske.

Sa sedam postignutih golova kapetan "gaučosa" osvojio je titulu svjetskog prvaka koja mu je nedostajala.

S ovom "neprocjenjivom" zbirkom koja će se prodavati na internetu od 30. studenog do 14. prosinca, a istovremeno biti izložena za javnost u sjedištu Sotheby'sa u New Yorku, tvrtka se nada iznosu "većem od 10 milijuna dolara", čime bi to postala "najvrjednija zbirka sportskih suvenira ikada prodanih na aukciji".

Usporedbe radi, najskuplji dres prodan na aukciji trenutno je onaj koji je nosio legendarni Michael Jordan u NBA finalu između Chicago Bullsa i Utah Jazza 1998. godine. Prodan je za 10.1 milijun dolara.

- Dio prihoda od prodaje bit će doniran projektu UNICAS, koji vodi dječja bolnica Sant Joan de Déu (SJD) u Barceloni uz potporu Zaklade Leo Messi, kako bi se odgovorilo za potrebe djece oboljele od rijetkih bolesti - dodaje Sotheby's.