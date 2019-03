Meštrović: Nezadovoljstvo me pali, to je dokaz da smo veliki

Svi koji promatraju događanja u Osijeku sa strane, rekli bi da se u klubu s grada na Dravi događaju prave drame. Momčad je u rezultatskoj krizi, igrače je oštro kritizirao nakon remija sa Slaven Belupom predsjednik Ivan Meštrović, trener Zoran Zekić je pod velikim pritiskom i kritikama navijača, a Petar Bočkaj je izbačen iz momčadi nakon što se pijan automobilom zabio u benzinsku postaju i ozlijedio jednu osobu. Međutim, Meštrović se sada doima izrazito mirnim.

- Svi ti događaji nisu izazvali potres u klubu. Katarza koju smo prošli od gostovanja u Maksimiru do danas učinit će nas samo odlučnijima u dokazivanju kako smo najbolji i najstabilniji sportski klub u Hrvatskoj. Napetosti su dio života jednog nogometnog kluba - rekao je Meštrović u razgovoru Glasu Slavonije.

- Živcira li me negativa i nezadovoljstvo navijača? Ne. Za mene je to samo potvrda da smo veliki klub jer naši navijači od nas imaju velika očekivanja i na taj način pokazuju kako nisu ravnodušni. Naravno, volio bih da je malo manje negative, ali me na neki način ona i "pali". Pokazuje nam kako je to biti suvremenik velikog kluba. "Pali" me i to što u tom procesu praktički učimo i odgajamo jedni druge. Svi se polako učimo na tim stvarima - rekao je Meštrović pa nastavio:

- Proces stvaranja velikog kluba ne ide lako i preko noći, a u njemu je odnos s navijačima važan. Nemam iluzije kako ćemo to postići brzo i lako, ali nećemo odustati. Nikakvoj drami nema mjesta u ovom trenutku. Mi smo i dalje na trasi prema ostvarivanju naših dugoročnih ciljeva i nećemo dopustiti skretanje s te rute. Moji suradnici i ja ćemo znati adekvatno reagirati ako procijenimo kako je proces zapeo ili zastao.

- Dugoročne ciljeve sigurno nećemo žrtvovati. Prvi je oslonac na igrače iz vlastite Škole nogometa, a isto tako ne želimo otkazivati ni započete infrastrukturne projekte koji su neviđeni u ovom trenutku na ovim prostorima. Konačni cilj nam je stvaranje samoodrživog kluba koji će moći u budućnosti, ako bude morao, živjeti bez mog partnera Lőrinca Mészárosa i mene. Svaki drugačiji način ponašanja bio bi s moje strane čisti populizam, karijerizam i egoizam.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najviše je kritika na račun Zorana Zekića.

- Kod navijača ili prosječnog gledatelja uvijek je trener prvi na udaru. I to je segment s kojim svi u klubu i naš trener moramo naučiti živjeti, a ne od toga praviti drame. Nakon određenih rezultatskih neuspjeha posve je normalno da osjećaji publike budu podijeljeni, ali to ne znači kako stvari treba lomiti preko koljena. Kada bismo odmah na početku sezone znali koji ćemo završiti, kakvog bi to smisla sve imalo? U tom slučaju ne bi bilo strasti, strepnje, radosti i ljutnje, a nogomet je baš sve to.

- Transferi? Želimo pronalaziti neafirmirane igrače, razvijati ih kroz Osijek i kasnije prodavati u ugledne europske klubove. U tome smo uspjeli unatrag manje od godinu dana i to se može promatrati samo kao uspjeh. Doći će vrijeme kada će se na takve poslove gledati isključivo pozitivno jer su i oni važan temelj klupske samoodrživosti. Ne znam kako se lošom može ocijeniti situacija u kojoj smo u dvije godine uprihodili više novca od transfera negoli u posljednjih 20 godina - završio je Meštrović.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

O incidentu s Perom Bočkajem nije želio puno govoriti.

- On se nije dogodio u klupskom okruženju, već ga je počinio igrač pod ugovorom s Osijekom u svoje slobodno vrijeme. Što se naše reakcije tiče, ona je bila pravična prema svim drugim klupskim djelatnicima koji svoj posao obavljaju pošteno i časno. Željeli smo poslati jasnu poruku svima koji je jedini način kako se može opstati kao dio Osijeka.