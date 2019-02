Predsjednik Osijeka: Od stava ne odstupam, mogu biti i oštriji

Ivan Meštrović bio je žestok nakon poraza od Dinama u Maksimiru. Poslao je priopćenje u kojemu je među ostalim rekao:

- Razočaranje, izdaja, ljutnja, stid, bijes.... Sve je pomiješano. Točka prijeloma: E sada je dosta! Dosta s floskulama "nije problem izgubiti". Problem je izgubiti. Nismo ovdje da bismo se natjecali, nego pobijedili. Izgubiti na način na koji smo mi izgubili u Maksimiru nije samo problem. To je alarm! Alarm da se ne samo "probude" uljuljkani i ušuškani, jer to do sada nije imalo rezultata, već alarm da se odstrani maligno tkivo iz organizma zvanog NK Osijek.

Trener Osijeka Zoran Zekić nam je rekao kako predsjednik ima pravo biti ljutit i kako je apsolutno u pravu. Dan poslije Meštrović nam je rekao:

- Ne odstupam od svojeg stava. Neću ga otupjeti, mogu ga samo zaoštriti ako se ovo nastavi.

U posljednje je tri godine zajedno sa svojim mađarskim prijateljem Meszarosom napravio velike stvari za Osijek i stoga ima pravo reći što misli.

- Nisam istupio po uzoru na nekog predsjednika nekog svjetskog kluba. Istupio sam jer sam osjetio da to moram napraviti. Nisam nikoga osobno prozivao, niti trenera, niti igrače. Sa Zoranom Zekićem sam se čuo, stalno smo u kontaktu, ali nitko nije bio aboliran u ovom mojem istupu - kaže nam Meštrović i nastavlja:

- Mlad sam, ali imam dosta životnog iskustva. Da sam barem ovako istupio prije, možda se neke stvari ne bi dogodile. Morao sam ovo napraviti. Nisam impulzivan, ne reagiram brzo, dobro promislim o svemu. Promislio sam dobro i o ovom priopćenju. Samo sam ga trebao poslati i ranije. Ovako moramo raditi ako želimo biti najbolji klub u Hrvatskoj.

Otkrio nam je Meštrović i jednu stvar za kraj.

- Ja ne slavim golove svoje momčadi. Ne reagiram emocionalno kad zabijemo, miran sam. Slavim tek kad završi utakmica, ako je dobijemo - rekao je predsjednik Osijeka.