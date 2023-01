Metličić: Mi moramo biti gladni, siroti i nikakvi da bismo uspjeli. Uvijek nešto improviziramo

Danska je srušila Francusku 34-29 u finalu Svjetskog rukometnog prvenstva. Bila je to fantastična utakmica u kojoj su se Danci odvojili, Francuzi uspjeli vratiti i prirediti uzbudljivu završnicu. Ipak, Danska je na samom kraju riješila stvari i treći put zaredom osvojila svjetsko zlato što nitko do sada nije uspio.

U studiju RTL-a nakon utakmice Drago Vuković, Petar Metličić i Goran Šprem dotaknuli su se danskih i francuskih uspjeha pa povukli paralelu s Hrvatskom.

Što Hrvatskoj treba da dođe na nivo kao i oni?

- Treba naći prave trenere koji će trenirati djecu, ne za dvije iljade kuna. Teško će netko pristati raditi posao za tu plaću. I moramo napraviti neki sistem. Ako želimo igrati 5-1 obranu trebamo trenere koji će objasniti djeci, pa da generacije prođu i da oni onda znaju taj sistem. To nije lako - rekao je Vuković na što je Metličić dodao:

- Treba više ulagati u naš sport. Treba nam bolja infrastruktura. Bez toga ne možemo, jer ako nemaš dovoljan broj sati, treninga, ne možeš napredovati. Liga mora biti jača... To je uvijek naša klasična priča koju pričamo 10, 15 godina. Nismo iskoristili val boljih rezultata u zadnjih 25 godina, mi uvijek improviziramo i nadamo se da će se pojaviti netko. Ostaneš tako bez resursa, ostaneš suh, ne možeš više ništa izmisliti. Trebaju nam jasne ideje da dođemo do toga. Moramo biti gladni, siroti i nikakvi da bi uspjeli. Godine prolaze, sve se mijenja i moramo se pomaknuti.

- Ulaganje u sport je kod nas svedeno na nivo u kojem nema budućnosti. Ne piše nam se dobro ako se to ne promijeni. Ovi rezultati Danske, Francuske nisu od ove godine, nego od zadnjih 10, 15 godina. Naš pad... Spominju se dvorane koje su sve samo ne rukometne. Financiranje trenera, rad s mladima, bez toga nema ni sporta. Rukomet ima potencijala, on je naš tradicionalni loptaški sport i veseli nas već 30 godina od osamostaljenja. Žao mi je da o ovome mi moramo razgovarati jer smo sportaši koji su to prošli i znamo koliko je to lijepo. Ali bez ulaganja nema ničega. Pokretač svega su financije. Ako bismo uložili u sustav, vratilo bi nam se na n-tu.

