Ukucate li u tražilicu bejzbol i Hrvatska, prvih desetak pojmova bit će “prebio ga bejzbol palicom”. Ili, bejzbol palicom razbio mu automobil pa potom i njega. Srećom, ovaj put nije tako, uz bejzbol i Hrvatsku vežu se lijepe vijesti. Naime, naša reprezentacija danas igra četvrtfinale Europskog prvenstva.

Da, za one koji ne vjeruju vlastitim očima ili ušima, Hrvatska danas u 15 sati igra za polufinale Europskog prvenstva. Nije to nekakvo bezazleno natjecanje, riječ je o smotri najboljih europskih reprezentacija, kao što su Nizozemska, Italija, Njemačka, Španjolska, Velika Britanija, Češka, Švedska, Francuska....

Nažalost, protivnik u četvrttfinalu nam je Italija, koja je 10 puta osvajala Euro. No, naši igraju sjajno, a posljednji put među osam bili su prije točno 20 godina. Tada su u četvrtfinalu igrali protiv Nizozemske i bili su na rubu senzacije, izgubili smo 8-7. Tijesno da tijesnije ne može biti. Inače, Nizozemska je u 32 nastupa na Euru svaki put igrala finale! Tek toliko da shvatite o kakvoj se reprezenteciji radi, momčadi koja je 23 puta bila europski prvak.

Hrvatska je, za one koji nisu pratili, bila u skupini s Njemačkom, Španjolskom i Ukrajinom. U prvom kolu pobijedili smo Njemačku 8-2, a Jose Diaz bio je fantastičan, protivniku nije dozvolio niti jedan bod. U osam inninga imao je deset "strike outa".

Potom je uslijedio susret protiv Ukrajine koji smo pobijedili 9-3, no rezultat itekako vara. Bio je to triler, igra živaca. Do sedme izmjene Ukrajina je vodila 3-1, nije izgledalo dobro, no naši u sedmom i osmom inningu uzimaju po bod i dolaze na 3-3.

U zadnjem inningu naši ubacuju u najvišu brzinu i osvajaju 6 bodova za konačnih 9-3. Kako je Španjolska pobijedila Njemačku, mi i Španjolci osigurali smo četvrtfinale i uslijedio je susert za prvo mjesto. U potpuno neopterećnoj utakmici Španjolska je pobijedila 12-0 i poslala nas u četvrtfinale na Italiju.

Startni bacač Hrvatske bit će Venezuelac Jose Dias, koji je protiv Njemačke bio sjajan, nije im dopustio niti jedan bod u osam “inninga”. Diaz je hrvatsko državljanstvo dobio prije nekoliko godina igrajući za Karlovac, a na prvenstvu je jedan od najboljih bacača... Tu je i njegov sunarodnjak Jose Herrera, naš najbolji udarač i MVP hrvatskog prvenstva...

Tu su i Amerikanci Andrew Jones i Phillip Smith, a onda kreću hrvatski majstori: Kruno Gojković, Andrija Tomić, Antonio Horvatić, Petar Juričić, Hrvoje i Marin Tadić itd...

No, ruku na srce, Hrvatska juri na venezuleanski pogon, ali ne žalimo se dok god je tako. Bilo bi sjajno izboriti polufinale Europskog prvenstva, što bi bio najveći uspjeh u povijesti hrvatskog bejzbola. Uostalom, sjetite se u kojem je to sportu Hrvatska u polufinalu Eura? Stoga, vamos Jose Diaz i Hrvati, idemo po polufinale...