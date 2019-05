'Mi na trening, a rukometaši se postrojavaju kao vojska. Ludilo'

Imate fotografije sa sportskim legendama? Šaljite nam ih na sport24@24sata.hr, Viberom i WhatsAppom na 099/224-2424 ili na facebook.com/24sataSport. Svaka fotografija objavljena u tiskanom izdanju 24sata bit će honorirana.

Siniša i Nikša Skelin, trofejni splitski olimpijci, osvojili su medalje za Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine (bronca u osmercu) i Ateni 2004. godine (srebro u dvojcu bez kormilara).

Viceprvaci su svijeta iz 2001. u osmercu, na SP-u 2002. u dvojcu bez kormilara osvojili su broncu, a sljedeće godine, u istoj disciplini srebrnu medalju. Na Svjetskom kupu 2007. godine ukupni su pobjednici u dvojcu bez kormilara.

Bronca iz Sydneya 2000. godine prva je olimpijska veslačka medalja za Hrvatsku od neovisnosti.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

'Brale, ajde i ti'

Nikša Skelin (41) počeo se baviti veslanjem na nagovor četiri godine starijeg brata Siniše.

- Dobro, nije me baš morao puno nagovarati. Ja sam prvo bio u vaterpolu, ali kratko vrijeme. Siniša je već krenuo s veslanjem. Bio sam na nekoliko regata s njim i svidjelo mi se kako to izgleda - priča nam Nikša Skelin.

Kad je Nikša počinjao, sport je u Hrvatskoj bio u drugom planu. Bjesnio je rat.

Dolaskom u seniore, gdje ga je preuzeo trener Igor Čulina, s kojim će kasnije u osmercu osvojiti povijesnu olimpijsku medalju za Hrvatsku, Nikša je nastavio s ubrzanim napretkom.

Postavio je rekord na ergometru na dva i šest kilometara i 1999. godine izborio je nastup na SP-u u četvercu s kormilarom. I tu se dogodila ključna stvar.

Umjesto četverac s kormilarom, odlučeno je da se ide na olimpijsku disciplinu, osmerac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Hrvatski nosač aviona'

Bila je to senzacija u veslačkom svijetu i to u osmercu koji je kraljevska disciplina.

Naš osmerac prozvan je 'hrvatski nosač aviona'.

U sastavu Branimir Vujević, Igor Boraska, Krešimir Čuljak, Siniša Skelin, Nikša Skelin, Tomislav Smoljanović, Tihomir Franković, Igor Francetić i kormilar Silvijo Petriško s trenerom Igorom Čulinom, osvojena je brončana medalja, prva veslačka medalja na olimpijskim igrama od hrvatske neovisnosti.

I to u konkurenciji velikana Australije, Velike Britanije, SAD-a, Kanade, Italije, Njemačke...

Baš je njemačku posadu naš osmerac izbacio u kvalifikacijama u Luzernu uoči Olimpijskih igara.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Kako je počela priča o povijesnom osmercu

Hrvatsko veslanje imalo je još 1995. godine dvije vrlo dobre posade četveraca bez kormilara koji su u finalima međunarodnih natjecanja bili ravnopravni najboljim svjetskim četvercima.

No u sljedećim godinama njihov potencijal nije iskorišten na najbolji način, to je sve ispravljeno 1999. godine kad se od tih posada sastavio osmerac, pokazat će se, temelj brončane medalje na Olimpijskim igrama 2000.

- Još od Atlante 1996. krenula je priča o osmercu, ali nitko nije bio siguran možemo li složiti momčad za osmerac. Svi su mislili da je četverac maksimum i da bolje ne može. Uvijek se se vrtjelo oko šest, sedam veslača, dvojica bi izvisila, a onda bi četvorica izvukla taj četverac. Nitko nije mislio da možemo složiti konkurentni osmerac - priča Nikša i govori nam kako je počeo plan za taj povijesni osmerac koji će šokirati svijet.

- Prvo je u planu bilo da se ide na četverac bez kormilara, što je bila olimpijska disciplina. Ja sam tad bio senior B. Imali smo dvije posade četverca i dogovorili smo se tko pobijedi na regati u Luzernu, neka ide na Svjetsko prvenstvo. Ta druga posada bila je sastavljena od zadarskih veslača. Mi smo pobijedili i izborili SP. I tad smo odlučili da ćemo pokušati u osmercu koji je olimpijska disciplina i to 'kraljevska'. To je bilo 1999. godine. Nismo odmah uspjeli izboriti olimpijsku normu, ali tada to nije bilo toliko bitno jer smo vidjeli da imamo perspektivu i da možemo sastaviti osmerac - priča Nikša Skelin.

- S tim stavom vratili smo se sa SP-a i hvatali smo zadnji vlak za Olimpijske igre u Sydneyu. To je bila olimpijska godina, radili smo jako naporno, bile su to prave pripreme. Siniša i ja tad smo prvi put sjeli zajedno u dvojac i trenirali. Tako su i ostali. U Luzernu je bila regata na kojoj smo lovili normu. Pazite, jedni Nijemci su ostali bez Olimpijskih igara, koji imaju 500, 600 veslača. Mi smo ih izbacili i osvojili tu povijesnu broncu u Sydneyu. To je bila prva veslačka medalja na olimpijskim igrama od hrvatske neovisnosti. Ogromna stvar - prisjetio se Nikša tih dana.

Malo tko je očekivao medalju, a dečki su napravili nešto za povijest. Ne samo da su ostvarili prvi cilj, a to je plasman u finale, već su šokirali sve već u prvoj eliminacijskoj utrci, kad su slavili ispred Amerikanaca, koji su dominirali svjetskim veslanjem.

U finalu je hrvatski osmerac veći dio utrke držao drugo mjesto, iza nedodirljivih Britanaca, ali u finišu su nas pretekli Australci koji su osvojili srebro.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Srebro u Ateni 2004. godine

Nakon povijesnog uspjeha u osmercu 2000. godine, braća Skelin odlučila su u Ateni nastupiti u dvojcu bez kormilara.

U strašnoj konkurenciji bili su drugi iza Australaca, a ispred Južnoafrikanaca.

Za Atenu su počeli vježbati 2002. godine.

- Ma veslali smo mi još godinu dana u osmercu nakon Sydneya. Onda smo se Siniša i ja prebacili u dvojac. Sjećam se SP-a u Luzernu. Bili smo viceprvaci, to mi je baš teško palo jer dobili su nas Rumunji koji su nam kasnije priznali da im je to bila utrka života i da to više nikad neće ponoviti - prisjetio se Nikša i nastavio:

- Osjetili smo da smo spremni za velike stvari. U Milanu 2002. godine bilo je Svjetsko prvenstvo. Borili smo se za zlato, bili smo srebrni, što je bila velika stvar. Ali sjećam se tada Engleza koji nisu uzeli zlato. To je za njih bio šok svih šokova. Za Engleze, ako nije zlato, nije medalja. Nikad se nisu oporavili od tog šoka - priča Nikša.

Bila je to najava borbe za zlato u Ateni.

Kad su u Atenu počeli pristizati prvi sportaši, neki olimpijski objekti nisu bili ni završeni. Malo je reći da nije bilo problema.

Siniša i Nikša imali su kvalifikacijske utrke ranije nego obično, start je bio u 8.30 sati. Uz to su imali i vesele goste u olimpijskom selu, naime, u apartmanu ispod njih bili su naši rukometaši. A to je bila klapa i pol.

Što je često značilo i da nema baš 'gasi svjetla u 10'.

- Oni su spavali do 10, a mi u pola 9 već imali utrku. Navečer bi oni dolazili s treninga ili utakmica oko 23 sata, nekad je to bila i ponoć pa bi bilo veselo. Onda bi ujutro imali postrojavanje kao vojska. Ma to je bila prava klapa - rekao je Nikša, koji je u to vrijeme studirao elektrotehniku.

- Nisam baš redovno davao ispite, ali na kraju sam završio fakultet.

Kao i Siniša, koji je završio medicinu - kaže Nikša.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Siniša htio biti košarkaš

Malo je nedostajalo da priče o čudesnoj braći Skelin uopće ne bude. Barem ne u veslanju.

Naime, četiri godine stariji Siniša počeo je u košarci. Nije se dugo zadržao. Uskoro se zaljubio u veslanje gdje je, zajedno s bratom, napravio povijesne stvari za hrvatsko veslanje.

U juniorima ga je trenirao Šime Sučić, ali pravi uzlet u karijeri, kao i kod brata Nikše, bio je kad ga je preuzeo profesor Igor Čulina.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Godinu dana izbivao je iz Splita jer je upisao medicinu u Rijeci, ali to ga nije omelo da nastavi graditi karijeru u veslanju. Bio je član posade prvog hrvatskog osmerca koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Finskoj 1995. godine.

Nakon toga, osim 1997. godine kad je SP propustio zbog ozljede, nije bilo svjetskog prvenstva koje je propustio. Uslijedili su uspjesi u Svjetskom kupu i na međunarodnim natjecanjima, a kruna karijere bile su dvije olimpijske medalje, ona povijesna u osmercu u Sydneyu 2000. godine i četiri godine kasnije s bratom Nikšom u dvojcu bez kormilara.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Obiteljski četverac

Nikša je 2007. godine oženio Anu Kuzmanić.

Nakon tri godine njegov brat Siniša je u bračne vode uplovio s Majom Kuzmanić, Aninom sestrom. Dva brata i dvije lijepe sestre.

- Siniša i Maja meni i Ani bili su kumovi na vjenčanju. Tako su se i upoznali i sve je krenulo nekako spontano. Počeli smo se družiti i eto, Siniša je tri godine nakon našeg vjenčanja oženio Maju.

Braća, sestre, muževi, supruge, kumovi...

Sestre su završile elektrotehniku, kao i Nikša koji je otvorio svoju firmu, dok je Siniša završio medicinu i radi kao specijalist oftalmolog.