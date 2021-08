Nažalost, nije se dogodilo. Čestitke Šerifu na ulasku u Ligu prvaka, bili su bolji. A čestitke i mojim igračima, ginuli su za svaku loptu, vjerovali su i u 80. minuti da mogu. Nije nas pomazio mali tračak sreće. Ne očajavamo, ali ovo je dobar zalog za budućnost, rekao je Damir Krznar.

Trener Dinama nije previše očajavao nakon remija protiv Šerifa u uzvratu play-offa Lige prvaka kojim "modri" nisu uspjeli ući u europsku klupsku elitu. Moldavci će tamo imati predstavnika prvi put u povijesti.

Dinamo je zaigrao s trojicom u zadnjoj liniji, prijetio, ali nije uspio zabiti.

- Sve je dosta dobro funkcioniralo. Ne mogu reći odlično jer je falio gol. Ali tu formaciju uigravali smo samo jedan i pol trening, ali veseli me tako brza i uspješna transformacija momčadi - rekao je Krznar za HTV.

Je li ulazak u Europsku ligu neuspjeh?

- Momčad koja dolazi do play-offa sigurno nije slaba, Šerif je iznimno dobra momčad. Ne mogu reći da je bolja od nas, ali može s nama. Dogodilo se da su bili bolji i to ne možemo osporiti. Mi smo prvi cilj ispunili, naravno da smo željeli i htjeli u Ligu prvaka. Je li to uspjeh ili neuspjeh? Nemam problem reći da nismo uspjeli, da smo bolji, ali igrom to nismo zaslužili. Zadovoljni smo ovime, bit ćemo ravnopravni svima. Okrećemo se Osijeku, ova se utakmica apsolvirala, u nedjelju je važna utakmica - kazao je Krznar.

Prokomentirao je navijače, njih oko 8000 koji su došli na Maksimir i vjerovali u čudo.

- Kapa do poda, veliko hvala svima koji su došli. Ni oni nisu odustajali u 90. i 91. minuti. Igrači su im zahvalili nakon utakmice i sigurno će im nastaviti zahvaljivati i dalje. Velika su nam pomoć - kazao je Krznar.

Vratio se na utakmicu u Moldaviji.

- Drugo poluvrijeme u Tiraspolu, to je tih 45 minuta koje je presudilo ovaj sraz. Nemam nikakve zamjerke na prolaz Šerifa, mi smo tad zaista loše reagirali i to je presudilo - rekao je Krznar za Arenasport.

- Gorak okus od večeras moramo pretvoriti u elan i motiv za sutra jer iz ove utakmice možemo uzeti puno toga pozitivnog. U nedjelju imamo izuzetno veliku utakmicu protiv Osijeka i večeras zatvaramo knjigu Lige prvaka. Prebacujemo se na Osijek, a ono što dolazi u EL nadam se da će biti lijepo.

Dinamo je napredovao u Europi toliko da neulazak u Ligu prvaka navijači smatraju neuspjehom.

- Tako je. Već je lijepa stvar što se Dinamo ne zadovoljava s EL. Uvijek smo pretendirali na Ligu prvaka, možemo špekulirati je li Šerif bolji, jesmo li podbacili, ali moramo se pomiriti s time da je i EL izuzetno kompetitivno natjecanje i da i tamo možemo reći puno o sebi. Vjerujemo da ćemo ponoviti nešto od prošle godine i da će onda sve ovo biti nešto slađe.