Mi smo ispunili klupske planove

Rijeka je u Ligi prvaka bila 67 od večerašnjih 90 minuta zadnjega kola. Na kraju je izvisila. A Čolak je četvrti igrač koji u klupsku arhivu donosi trofej za najboljeg strijelca lige

<p>Bila je dobra utakmica. Nakon 4-0 smo smanjili intenzitet i malo više slušali vijesti iz Osijeka. Čestitke Lokomotivi na drugom mjestu, rekao je Rijekin trener Simon Rožman nakon pobjede 4-2 nad Istrom.</p><p><strong>VIDEO: Slavlje Rijeke nakon pobjede nad Hajdukom</strong></p><p>Rijeka je bila u Ligi prvaka 36 minuta od Čolakova prvoga gola do vodstva Lokomotive 1-0, pa opet 31 minutu koliko je u Osijeku na semaforu stajalo 1-1. Ipak, Lončarov autogol poslao je lokose na drugo mjesto, Rijeku na treće, a Osijek na četvrto.</p><p>- Mi smo trećim mjestom ispunili klupske planove i zadovoljni smo raspletom HNL sezone, premda ostaje žal što nam je formu u uzletu prerezala pauza zbog pandemije.</p><p>- No i sad nam je forma u usponu, a to je dobro jer nova sezona počinje gotovo odmah nakon završetka ove.</p><p>Rijeka ima najboljeg strijelca lige. Četvrti put u povijesti, nakon Tomislava Ercega 2004/05., Leona Benka 2012/13. i Andreja Kramarića 2014/15., sad je to Antonio Mirko Čolak.</p><p>- Da, ne pričam o pojedincima, ali drago mi je zbog Čokija, koji je pravi golgeter, dečko koji jako puno radi na sebi i ima momčad koja ga istinski podržava.</p><p>Kraj sezone okrunilo bi osvajanje Kupa. Finale je u subotu na Šubićevcu, suparnik hrvatski doprvak Lokomotiva.</p><p>- Mi u formi, Lokomotiva u formi.... Šteta što neće biti navijača, ali finale Kupa donijet će pravi nogomet dostojan finala. Jedino na što mislimo je trofej i napravit ćemo apsolutno sve da ga osvojimo. Ništa nije važno osim završiti to finale kao pobjednik i podići taj trofej!</p>