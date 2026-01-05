Michael Jordan bez dlake na jeziku: Prilagodio bih se i dominirao i u današnjoj NBA ligi

Vječita debata u sportu, tko je najveći svih vremena, uvijek pronalazi nove načine za rasplamsavanje strasti. U košarci, rasprava se najčešće svodi na dva imena; Michaela Jordana i LeBrona Jamesa. Ključno pitanje koje se postavlja jest kako bi se legende iz prošlosti snašle u današnjim, znatno drugačijim uvjetima. Ovoga puta, ulje na vatru dolio je sam Jordan.

Iako Jordan priznaje da se današnja igra promijenila i da je svestranost igrača na potpuno novoj razini, naglašava kako bi se bez problema prilagodio modernoj eri. Njegov argument leži u bezvremenskim temeljima košarke, koji su, prema njemu, ključ uspjeha bez obzira na generaciju.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- Siguran sam da bih se prilagodio i igrao s istom strašću kao i uvijek. Mislim da se talent promijenio, svestranost igrača se promijenila, ali i dalje morate šutirati, braniti se, pogađati trice, slobodna bacanja i igrati kao tim, te stvari nadilaze generacije! - poručio je Jordan u izjavi koju je izvorno prenio The Boston Globe.

Priznao je da ne zna da li bi bio jednako uspješan kao u 1980-ima i 1990-ima, ali ističe...

- Sve bi bilo potpuno drugačije. Igrao bih protiv LeBrona Jamesa, Anthonyja Davisa... A ne protiv Magica Johnsona ili Larryja birda. Da li bih bio uspješan kao u mojoj eri? Nikad nećemo znati... I to ću vama ostaviti na raspravu. Ali, mora strast prema košarci ostala bi ista. Volim košarku! - rekao je.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Ova izjava savršeno oslikava Jordanov mentalitet. On ne umanjuje talent današnjih zvijezda, već ističe kako su fundamentalne vještine i pobjednički duh ono što čini razliku. U eri u kojoj dominira šut za tri poena, a fizički kontakt je smanjen, Jordan vjeruje da bi njegova sposobnost igre na obje strane terena, nezaustavljivi prodori i igra leđima prema košu i dalje bili dominantno oružje.