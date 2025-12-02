Michael Jordan na sudu protiv Nascara. Može uništiti carstvo vrijedno pet milijardi dolara

Najveći košarkaš svih vremena Michael Jordan je u sudnici u Charlotteu započeo pravnu bitku koja bi mogla zauvijek promijeniti lice američkog motosporta. U središtu spora je tužba koju su podnijeli Jordanova momčad 23XI Racing i Front Row Motorsports protiv Nascara, optužujući organizaciju za nezakonit monopol i nasilničko ponašanje prema timovima. Ono što je počelo kao neslaganje oko ugovora, pretvorilo se u rat u kojem na vidjelo izlazi prljavo rublje, uvrede i dokazi o tome kako obitelj France desetljećima drži ovaj sport u željeznom stisku.

Ulog je ogroman. Ako Jordan i njegovi partneri pobijede, to bi moglo značiti kraj vladavine obitelji France, prisilnu prodaju staza i potpunu demontažu sustava koji guši konkurenciju.

Srž problema leži u takozvanom "charter" sustavu, verziji franšiznog modela koji timovima jamči mjesto na startu svake utrke. Međutim, za razliku od drugih profesionalnih liga poput NBA-a ili NFL-a, Nascarovi ugovori nisu trajni, a timovi dobivaju mrvice od ogromnih prihoda koje liga ostvaruje.

Foto: Profimedia

Nakon više od dvije godine neuspješnih pregovora, Nascar je krajem 2024. godine timovima ponudio ultimatum: "uzmi ili ostavi". Od 15 timova, samo su Jordanov 23XI Racing i Front Row Motorsports odbili potpisati te su umjesto toga podnijeli antimonopolsku tužbu.

Odvjetnik timova Jeffrey Kessler, poznat po pobjedama protiv NCAA-a, na sudu je bio jasan. Usporedio je situaciju timova s medicinskom sestrom koja želi raditi, ali postoji samo jedna bolnica u gradu koja diktira plaću ispod tržišne cijene uz poruku: "Prihvati što ti plaćamo ili nemoj biti sestra".

NASCAR ne kontrolira samo utrke; oni posjeduju većinu staza, diktiraju pravila i prisiljavaju timove da kupuju dijelove od točno određenih dobavljača. To je definicija monopola koja, prema tužiteljima, guši svaku šansu za profitabilnost timova dok se obitelj France bogati.

Proces prikupljanja dokaza (discovery) otkrio je šokantnu razinu prijezira koju čelnici Nascara osjećaju prema vlasnicima timova i vozačima koji su izgradili ovaj sport. Interna komunikacija koja je isplivala na sudu zgrozila je javnost i potvrdila teze o toksičnoj kulturi unutar organizacije.

Steve Phelps, predsjednik NASCAR-a, u jednoj je raspravi s drugim izvršnim direktorima legendarnog vlasnika tima Richarda Childressa nazvao "dinosaurom", "idiotom" i "glupom seljačinom" (stupid redneck). No, uvrede nisu stale na tome. U raspravi se spominjalo kako Childress "duguje cijelo svoje bogatstvo NASCAR-u" te da ga treba "odvesti iza kuće i išibati".

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Osim toga, otkriveno je da su čelnici lige aktivno radili na uništavanju konkurentske serije utrka SRX, koju je pokrenuo slavni vozač Tony Stewart, prijeteći da će je "ubiti" jer su u njoj sudjelovali i NASCAR-ovi vozači. Jedan je direktor čak izjavio da "navijači ovog sporta ne znaju čitati".

Ovakve izjave samo su dolile ulje na vatru i potvrdile ono što je Denny Hamlin, suvlasnik 23XI Racinga i trostruki pobjednik utrke Daytona 500, napisao na društvenim mrežama uoči suđenja: "Naši navijači su desetljećima isprani NASCAR-ovim lažima. Vrijeme je za istinu. Vrijeme je za promjene."

Prvi svjedok koji je sjeo na klupu bio je Denny Hamlin. Emotivan i na rubu suza dok je govorio o žrtvi svojih roditelja da bi mu omogućili karijeru, Hamlin je poroti od šest muškaraca i tri žene opisao surovu financijsku stvarnost utrkivanja pod Nascarovom čizmom.

- Teško je skupiti desetke i desetke milijuna samo da bi bio na nuli. Vaši troškovi kao vlasnika nisu pokriveni da biste održali njihovu predstavu - rekao je Hamlin u svom svjedočenju.

Objasnio je kako su on i drugi vlasnici svedeni na "profesionalne žicare" (fundraisers) jer poslovni model lige ne dopušta profitabilnost bez ogromnih sponzorskih ugovora. Čak i uz Michaela Jordana kao partnera, koji je magnet za sponzore, njihov tim 23XI Racing morao je generirati oko 43 milijuna eura prihoda od sponzora samo da bi ostvarili minimalnu dobit.

- Ako ne bih mogao uspjeti s Michaelom kao partnerom, ovo nikad ne bi funkcioniralo - dodao je Hamlin, naglašavajući da ako najpoznatiji sportaš na svijetu ne može zaraditi u ovom sustavu, onda je sustav slomljen.

Dok podaci pokazuju da timovi gube u prosjeku oko 2 milijuna eura po automobilu godišnje, obitelj France je u nedavnom trogodišnjem razdoblju izvukla gotovo 380 milijuna eura profita.

Prisutnost Michaela Jordana u sudnici nije prošla nezapaženo. Njegova aura stvorila je probleme čak i pri odabiru porote. Dvojica potencijalnih porotnika otpuštena su jer su priznali da ne mogu biti nepristrani zbog divljenja prema NBA legendi.

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

- Sviđa mi se Mike - rekao je jedan muškarac prije nego što je stisnuo šaku u znak podrške Jordanu dok je izlazio iz sudnice. Drugi je priznao da je imao njegove postere na zidu i da jedva čeka ispričati sinu koga je vidio.

Nascar je pokušao spriječiti da Jordan i Hamlin sjede u sudnici tijekom cijelog suđenja, bojeći se da će njihova prisutnost utjecati na porotu, no sudac Kenneth Bell odbio je taj zahtjev za Jordana, dopustivši mu da bude lice svog slučaja. S druge strane, moćni vlasnici timova koji su stali na stranu Nascara, poput Ricka Hendricka i Rogera Penskea, bore se rukama i nogama da izbjegnu svjedočenje, što dodatno ukazuje na strah od javnog ispitivanja njihovih dogovora s ligom.

Ako porota presudi u korist 23XI Racinga i Front Row Motorsportsa, posljedice za Nascara bit će katastrofalne. Sudac Bell ima ovlast ne samo odrediti novčanu odštetu – koja se u antimonopolskim slučajevima može utrostručiti – već i narediti strukturne promjene.

To bi moglo uključivati prisilnu prodaju staza koje su u vlasništvu NASCAR-a, ukidanje ekskluzivnih klauzula, pa čak i naredbu obitelji France da proda cijeli sport. Bio bi to kraj apsolutne monarhije koja je vladala američkim utrkama 77 godina.

S druge strane, ako Nascara pobijedi, Jordanov i Jenkinsov tim vjerojatno neće preživjeti nakon 2026. godine. Njihovi charteri bit će prodani, a poruka ostalim timovima bit će jasna: pobuna se ne isplati.

No, duh je pušten iz boce. Razotkrivanje interne komunikacije, financijskih malverzacija i prezira prema sudionicima već je nanijelo nepopravljivu štetu ugledu Nascara. Kao što je Jordan poručio uoči suđenja: - Radujem se borbi. Ako se moram boriti do kraja za boljitak sporta, učinit ću to.