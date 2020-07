Michael Jordan prodaje tenisice u kojima je pobijedio Hrvatsku

(Po)najveći košarkaš svih vremena na dražbu je dao 11 parova svojih tenisica, a za one u kojima je divljački zakucao u Italiji 1985. i još imaju komadić stakla od ploče predviđa se rekordna cijena i do 850.000 dolara!

<p>Danas su na dražbi u SAD-u našlo 11 parova tenisica koje je nosio legendarni Michael Jordan (57) i predviđa se da će srušiti svjetski rekord po cijeni tenisica!</p><p> </p><p>Broj jedan su, očekuju kolekcionari, tenisice Air Jordan 1 High, koje je (po)najbolji košarkaš svih vremena nosio 1985. na ekshibicijskoj utakmici u Italiji, kad je zakucao toliko silovito da je pukla tabla od koša! I dan danas komadić stakla od table je zapiknut u lijevoj tenisici.</p><p>- To je bio trenutak povijesti u košarci - tvrdi Caitlin Donovan, šefica prodaje tenisica u Christie'su, koji organizira ovu aukciju.</p><p>Na te se tenisice Jordan i potpisao pa im predviđaju da će postići cijenu između 650.000 i 850.000 dolara. Ako se to dogodi, postat će to najskuplje tenisice u povijesti! Trenutačno rekord drže također njegove, Air Jordan, koje je aukcijska kuća Sotheby's u svibnju prodala za 560.000 dolara. </p><p>A osim tih s komadićem stakla iz Italije, još dva para Jordanovih tenisica trebala bi postići nebesku cijenu.</p><p>One koje je nosio u prvom dijelu svoje prve sezone u NBA ligi 1984. godine dostići će, predviđaju stručnjaci, 550.000 dolara, a tu je i Air Jordan 7 Olympic, tenisice u kojima je na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. igrao protiv Hrvatske. One vrijede između 50.000 i 70.000 dolara.</p><p>U Christie'su predviđaju da će ukupno skupiti više od dva milijuna dolara. Što je još jedna potvrda koliko je svim Jordanovim memorabilijama, koje su ionako na cijeni, još porasla vrijednost nakon dokumentarca "Posljednji ples".</p>