Mick je pravi Schumacher! Ima iste karakteristike kao i otac...

Ne znam hoće li Mick ponoviti uspjeh svog oca. Ali da ste me 2015. godine pitali hoće li uspjeti u Formuli 1, rekao bih da neće. Sad je pokazao da je itekako sposoban za to, rekao je Frits van Amersfoort, vlasnik Dutch racing teama koji je Micku Schumacheru (20) dao priliku da debitira u utrkama. Bilo je to prije četiri godine, a danas sin legendarnog svjetskog prvaka testira F1 bolide Ferrarija i Alfe Romeo.

Od najranije je dobi sin Michaela Schumachera u svijetu automobilizma, ali rijetko se tko usudio prognozirati da bi mogao biti veliki vozač, baš poput oca. Jer ipak, Michael Schumacher je samo jedan. Međutim, Mick se polako probijao, prošlog vikenda je debitirao u F2, a sada je dobio priliku i da vozi bolide F1 tijekom testiranja pa i oni najoprezniji priznaju da u Micku itekako prepoznaju vozačke karakteristike slavnog oca.

Pravi Schumacher: Rad, rad i samo rad, a tek onda talent

- Ljudi kada čuju prezime Schumacher, odmah pomisle na tipično arogantne Nijemce, ali to nije istina u njihovom slučaju. Mick je vozač koji je sve trebao naučiti. Bio je baš pravi Schumacher. Ustrajan i veliki radnik. Njegov napredak 2015. godine nije bio baš velik, ali prošle je godine odradio sjajan posao i svima je pokazao da može uspjeti.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

- On želi učiti, naporno radi i jako je ambiciozan, a u svemu mu naravno pomaže i novac. Neki vozači imaju novac, neki imaju talent, ali ako želiš uspjeti moraš imati i vještinu. Mick spada u tu kategoriju - rekao je Van Amersfoort, čovjek koji je među prvima dao priliku i mladoj F1 zvijezdi Charlesu Leclercu.

Pravi Schumacher. Zato jer je danas vozač kakav je bio i njegov otac. Michael nikada nije bio jedan od onih koji su bili blagoslovljeni velikim prirodnim talentom, ali je zato bio nevjerojatno fokusiran i imao zastrašujuću radnu etiku. I uspio je stići do sedam osvojenih prvenstava. Mick danas pokazuje iste karakteristike.

- S pritiskom se nosi na isti način kao i otac. Obojica su snažni karakteri - zaključuje Nizozemac.