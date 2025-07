Mierez se oprostio od svog kluba. Uskoro stiže u Dinamo?

Zvonimir Boban posložio je novu momčad Dinama po svome guštu. Mladi, energični i poletni igrači trebali bi činiti okosnicu nove ere 'modrih'. Svaka pozicija je poduplana s dva kvalitetna rješenja, a jedino što fali je pojačanje u napadu. Sandro Kulenović je jedini napadač, on sam ne može izgurati sezonu, a s problemima se klub susreo već na pripremama jer najbolji strijelac iz prošle sezone zbog ozljede ruke će neko vrijeme pauzirati.

Užurbalo je to potragu za napadačem. Jedna od opcija bio je Igor Matanović, koji je otišao u Freiburg za osam milijuna eura, Boban čeka Diona Drenu Belju i pokušava smekšati Augsburg, a dok se to čeka, jedan provjereni napadač uskoro bi mogao sletjeti na Maksimir!

Ramon Mierez (28) se na društvenim mrežama oprostio od Al Jazire u koji je došao prije godinu dana iz Osijeka u transferu vrijednom tri milijuna eura. Objavio je kompilaciju golova i proslava, a video ja zaključio porukom: 'Al Jazira će uvijek biti u mome srcu'.

Osijek: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: NK Osijek - FCI Levadia Tallinn | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Sudeći po svemu, Argentinac napušta Ujedinjene Arapske Emirate nakon godinu dana, a njegova nova destinacija mogao bi biti upravo Dinamo. Nije tajna da ga Boban želi, taj interes datira još otprije dvije godine, kada je Osijek tražio previše pa ga nisu uspjeli dovesti, a kontakt je nedavno opet uspostavljen. I nakon raskida ugovora s Al Jazirom, za kojeg je zabio 13 golova u 32 utakmice, više nema prepreka da Mierez odjene plavi dres. Najvažnije za 'modre' u ovoj priči je što neće morati plaćati odštetu, a obzirom da je njegova vrijednost na Transfermarktu četiri milijuna eura, uštedjet će popriličan iznos.

Za Osijek je igrao četiri godine, odigrao 152 utakmice i zabio 63 gola uz 14 asistencija. Onako snažan, 'nabrijan' i brz, prava je napast za protivničke obrane. Pun energije, jedan od onih igrača koji se od prve do posljednje minute ne gasi. I uz to, što je najvažnije, neumoljivo trpa. Svoju golgetersku klasu pokazao je u HNL-u gdje je dvaput bio najbolji strijelac lige, a sada bi mogao nastaviti tamo gdje je stao prije godinu dana u bijelo-plavom dresu.

Osijek: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: NK Osijek - FCI Levadia Tallinn | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nedavno je u Denis podcastu pričao o propalom pokušaju dolaska na Maksimir dok je bio igrač Osijeka.

- Nema tu tajne, svi znaju da je Dinamo došao po mene. Željeli su me kupiti i zadnji put je to bilo jako blizu. Osijek je prihvatio ponudu i rekli su mi: 'Puštamo te.' Ali ne znam što se dogodilo poslije. Čekali smo ljude iz Osijeka da to završimo, no oni se nisu pojavili. Zvao sam ih u ured, da vidim što se događa, međutim, nitko se nije javio. Htio sam da dođu i kažu mogu li ići ili ne. Bila je to teška situacija za mene jer svi znaju da je Dinamo klub u kojem možeš pokazati svoje kvalitete, igraš u Ligi prvaka, možeš se natjecati s velikim momčadima. Poput Milana, recimo. I možeš pokazati koliko vrijediš. Bilo mi je teško, čekao sam u hotelu, čekao da dođu ljudi iz Osijeka i kažu 'Da' ili 'Ne', a oni uopće nisu došli.

Transfer je tada propao, ali sada bi ipak mogao završiti u Dinamu.