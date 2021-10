Osječani su uspjeli prebroditi krizu koja ih je pogodila na samom početku sezone i opet se polako, ali sigurno uspinju prema vrhu.

Osijek je u prošlom kolu rutinski svladao Slaven Belupo (2-0) te zadržao korak za vrhom, a sada ga čekaju novi izazovi. U subotu od 15 sati u Gradski vrt dolazi Hrvatski dragovoljac u 13. kolu Prve HNL.

- Dobro smo radili ovaj tjedan. Nema Kleinheislera i Jugovića. Svi ostali su na raspolaganju. Imali smo prijateljski susret s Vukovarom, dali minute igračima koji su manje igrali. Čekaju nas tri utakmice u ovih tjedan dana. Minute će biti raspoređene pa smo zbog toga organizirali tu utakmicu. Atmosfera je dobra, odradili smo ozbiljnu utakmicu u Koprivnici. Vjerujem da smo spremni da damo naš maksimum protiv Dragovoljca - kazao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

Pred Osijekom je poprilično zahtjevan tjedan. Nakon utakmice s Dragovoljcem, slijedi osmina finala Kupa protiv Rudeša, a sljedeći vikend derbi protiv Rijeke.

Bjelici je društvo na presici pravio Mato Miloš, a njegove riječi uoči Dragovoljca su...

- Atmosfera je odlična, radili smo ovaj tjedan na maksimalnom nivou. Jedva čekamo sutrašnju utakmicu da to sve prenesemo i da uzmemo ta tri boda. Maksimalno respektiramo protivnika. Niti jedna utakmica nije laka, ali ako budemo glavama unutra i ispunimo sve što šef kaže, mislim da neće biti problem - kazao je Miloš.

Osječani su u prvom ogledu s Dragovoljcem jedva uzeli tri boda. Bilo je teško probiti bunker pa su do pobjede stigli tek u završnici golom Nejašmića za 2-1. U međuvremenu je na klupu stigao Davor Mladina koji je u potpunosti preporodio momčad. Bez obzira što su na posljednjem mjestu, HD je u posljednjih pet kola uzeo bod Gorici, Lokomotivi i Rijeci, a Hajduk ga je srušio tek u posljednjim minutama.

- Bit će utakmica vrlo slična kao prva. Dragovoljac se kompaktno branio. Igraju na taj način. Vjerujemo da će sutrašnja utakmica ići u tom smjeru. Da ćemo imati posjed, kontinuirani napad. Da će se oni braniti i tražiti šanse iz kontri. Dragovoljac se pojačao u međuvremenu, svoje rezultate je poboljšao. Uhvatio priključak, s novim trenerom djeluje tvrdo i kompaktno. U drugim utakmicama bili su konkurentni. Morat ćemo biti strpljivi, nadamo se pobjedi. Nadam se maksimalnom učinku mojih igrača, ako je on maksimalan, dolazi pobjeda - kaže Bjelica.

Osim Jugovića i Kleinheislera, neće biti ni Bartoleca i Ivušića koji nedostaju već neko vrijeme.

- Bartolec je bio cijeli tjedan u treningu. Još je prerano za njega. Što se tiče Ivušića, on u ponedjeljak ima pregled u Zagrebu. Vidjet ćemo nakon toga kako nastaviti s terapijama. Ali on do kraja ovog ciklusa neće biti na raspolaganju.

Najveća enigma ove sezone je Ramon Mierez. Prošle sezone bio je najbolji strijelac prvenstva s 22 gola, trpao je kao na traci, a Osijek je za njega tražio deset milijuna eura. No, ove sezone zabio je tek dva gola u prvenstvu i daleko je to od onog Ramona na kojeg smo naviknuli. Posljednji je zabio 15. kolovoza, a protiv Belupa dobio je tek 11 minuta. Kada njemu ne ide, pati i Osijek. Jer nemoguće je samo tako nadoknaditi 22 gola..

- Ramon dobro trenira i radi, nemam problem s njim. On je kvalitetan dečko i nogometaš koji se nalazi u golgeterskoj krizi. Daje sve od sebe, odrađuje sve minute vrlo kvalitetno, ali nedostaju mu golovi. To se događa napadačima, sad je u lošijoj seriji. Mi smo tu da mu pomognemo jer nam je svima u interesu da bude na prošlosezonskom nivou. Razgovaramo o produženju ugovora, želimo pokazati koliko vjerujemo u njega i da mu damo mir da se može fokusirati samo na teren.

Argentinac uvijek izgara na terenu, bori se za svaku loptu, ali jednostavno neće lopta u mrežu. Bjelica zna u čemu je problem.

- Nogomet se igra iz glave i dobra forma i loša forma kreće iz glave. Naravno da ti pobjede i golovi daju samopouzdanja, to je izraženo kod napadača koji žive od golova. On je u šesnaestercu neprikosnoven u igri glavom, vjerujemo da će se vratiti na uspješne staze već u ovoj utakmici. Vjerujemo u njega. Imat će našu podršku.

Posljednji put kada je Dragovoljac gostovao u Gradskom vrtu, situacija je bila totalno drugačija. Klub je živio na marginama, igrači nisu dobivali plaće, a sve je rezultiralo borbom za opstanak. Tada je baš u Gradskom vrtu gostovao Hrvatski dragovoljac i bio je to izravni dvoboj za ostanak u prvenstvu. Osječani su pobijedili, nastavili svoj put u HNL-u, a sedam godina kasnije sunce žarko sja u Osijeku. Klub živi najljepše dane svoje povijesti, prošle sezone se borio za naslov, a ove također pretendira za titulu.

- To je bilo neko drugo vrijeme u kojem su se navijači darovali opstanku u ligi. Sad živimo najljepše trenutke Osijekove povijesti. Konkurentni smo najboljim klubovima. Vjerujem da će ova utakmica u budućnosti biti u još ljepšem sjećanju - zaključio je Bjelica.