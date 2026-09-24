Mihael Mikić o novom stadionu: 'Gradimo spomenik komunizmu. Kao kutija s alatom iz reklame'

U četvrtak je javnosti predstavljen projekt novog Maksimira, budućeg doma Dinama. Početak uklanjanja starog stadiona planiran je za 2027. godinu, dok bi gradnja novog trebala početi 2029. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja, a pobjedničkim je proglašeno idejno rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato. Autori su za pobjedničko rješenje osvojili nagradu od 291.200 eura. Novi stadion trebao bi primati oko 35.000 gledatelja, a njegov će izgled znatno odudarati od brojnih modernih europskih arena.

No, gotovo većina javnost nije baš zadovoljna kakvo je rješenje odabrano za novi stadion. To mišljenje dijeli i legenda Dinama Mihael Mikić. O tome je otvoreno progovorio za Sportske novosti u intervjuu s Damirom Dobrinićem.

- Borili smo se da u povijest pošaljemo komunizam, a onda gradimo spomenik upravo njemu. Jasno je da su htjeli napraviti svojevrsnu kopiju starog stadiona, ali ovo rješenje jednostavno nije prihvatljivo. Živimo debelo u 21. stoljeću, postoji toliko sjajnih ideja koje su se mogle provesti u djelo, a oni izaberu ovo... Ma nemojte me zezati - ističe Mikić koji je od sredine 90-ih pa sve do 2008., uz nekoliko godina stanke, nosio plavi dres.

Foto: lukunic marko

- Baš sam razočaran. Znam da nije popularno napadati ovakve odluke, svjestan sam i toga da je nama Hrvatima uvijek sve katastrofa, ali ovo je velika pogreška. Kad sam vidio, našalio sam se da stadion izgleda kao ona kutija za alat koja postaje stadion na Bauhausovoj reklami. Jedan prijatelj mi je komentirao da će slivne vode uživati, krov iznad krova i slično... Kad se troši takav novac za novi stadion, rješenje jednostavno mora biti puno bolje od ovog. Ma stvarno sam ostao zabezeknut kad sam vidio kako bi novi stadion trebao izgledati. Nadam se da će glas razuma ipak presuditi. Samo neka ljudi koji odlučuju saslušaju bilo javnosti i sve će ispasti dobro - ističe 46-godišnjak koji vidi i neke dobre strane novog stadiona, ipak ironično.

- Jedino dobro u ovom dizajnu jest što će travnjak normalno "disati", bit će zraka koji može doprijeti sa strane do njega, ali opet... Kad krene kiša, koja ne pada uvijek ravno već kad puše vjetar pada ukošeno, doprijet će iz tih kutova i do tribina te tamo močiti ljude, koji su, kao, zaštićeni krovom. Dinamo je apsolutno zaslužio bolje rješenje - zaključio je Mikić.