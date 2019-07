Mihajlović: Imam agresivni tip leukemije! Svi su igrači plakali

Srpski nogometni trener Siniša Mihajlović (50) na konferenciji za medije u Bologni objavio je javnosti kako boluje od leukemije.

- Htio sam prvo priopćiti vijest igračima, talijanski mediji su me iživcirali - rekao je Mihajlović i otkrio o čemu se radi:

- Napravio sam testove koji su pokazali anomalije, nije ih bilo prije četiri mjeseca. Imao sam temperaturu pa sam htio napraviti nekoliko pretraga. Pokazalo se da je u pitanju leukemija.

Gotovo u jednom dahu sasvim se otvorio o teškim danima nakon što je saznao tužnu vijest.

- Lagao sam ženi na dan pretraga i rekao joj da imam groznicu. Sjedio sam i plakao dva dana kad sam saznao dijagnozu! Život mi je prošao pred očima. Ne plačem jer se bojim, poštujem bolest, ali borit ću se gledajući je u oči.

- Imam agresivni tip leukemije. Potrebno je neko vrijeme da se izliječi, ali sigurno ću pobijediti u ovom izazovu - rekao je Mihajlović.

Mihajlović je tek početkom godine preuzeo Bolognu nakon otkaza Filippu Inzaghiju, bio mu je to drugi mandat u tom klubu kojeg će morati prekinuti pred početak nove sezone. Vodio je i Cataniju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan, Torino i Sporting, a bio je i izbornik Srbije u utakmicama protiv Hrvatske u kvalifikacijama za SP u Brazilu.

- Objasnio sam i svojim igračima, svima su bile suze u očima. Rekao sam im da moramo napasti bolest i idemo po pobjedu. Ako budemo samo sjedili i pokušali se braniti, odmah će nas nokautirati. Moram iskoristiti svoju taktiku u ovoj borbi i ne dvojim da ću pobijediti.

Kad je 28. veljače išao na pretrage, sve je bilo u redu. Nije mogao vjerovati da će se sve tako brzo okrenuti.

- Mislim da biste se svi kladili da sam posljednja osoba za koju ste mislili da se može razboljeti. Još sam dobro i, da nisam napravio pretrage, ne bih otkrio leukemiju. Nitko od nas nije neuništiv, kad vam se to dogodi, to je udarac. Trenirao sam svakog dana do svibnja, svuda sam putovao, igrao nogomet, veslao, nisam osjećao umor ni ikakvu bol. Napravili smo i magnetsku rezonanciju jer sam osjetio i laganu bol u kuku. Vidjeli smo problem s kostima, promotrili ga i pronašli ono što smo pronašli - rekao je Mihajlović, kojemu su prisutni novinari glasno zapljeskali i podržali ga u borbi s opakom bolešću.

I otac mu je bolovao od raka.

- Redovno sam se testirao jer mi je otac umro od raka. Nikakve simptome na sebi nisam primijetio. U trenutku ti se cijeli život promijeni. Kad spavaš i imaš noćne more, možeš se probuditi, ali sad sam budan danima i ovo nije košmar nego realnost.

- Siniša je pokazao veliku hrabrost kad je odlučio obratiti se javnosti u vezi bolesti. Svi smo ovdje kako bismo mu pružili potporu. Ovaj će čovjek uvijek biti dio Bologne - rekao je direktor Bologne Walter Sabatini koji je dodao kako će Mihajlović ispoštovati ugovor.

Znači li to da će otići s klupe ili ipak ostati, nije jasno.