Mijatović: Realovci ne znaju što je s Viniciusom, naporan je. I neće biti veliki udarac ako ode

Ako u sezoni izgubite četiri puta El Clasico, onda je pravo vrijeme za neke teške odluke i velike promjene, rekao je proslavljeni crnogorski nogometaš Predrag Mijatović (56), koji se osvrnuo na krizu u Real Madridu. Podsjetimo, 'kraljevski klub' prošlog je vikenda izgubio u četvrtom El Clasicu ove sezone, a Barcelona je osvojila sve trofeje u Španjolskoj ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Otkrili koliko vrijedi Modrićeva imovina. Brojnim nekretninama i pivovari dodao je i velški klub | Video: 24sata/Pixsell/Instagram/Reuters

Zbog toga se najavljuju tektonske promjene u Madridu, počevši od trenera Carla Ancelottija koji je već sve dogovorio s brazilskom nogometnom reprezentacijom. Neki spominju kako je na izlaznim vratima i apsolutna legenda kluba, hrvatski reprezentativac Luka Modrić (39), a u madridskim kuloarima sve se više priča i o budućnosti Viniciusa u Realu.

Naime, Vinicius je prošle godine bio drugi u glasovanju za Zlatnu loptu, ali je prestižna nagrada ipak završila u rukama Rodrija. Brazilac ove sezone ne briljira kao i prošle, u 50 utakmica zabio je 20 golova uz 16 asistencija, a mnogi navijači smatraju kako se Vinicius osjeća zapostavljeno i u sjeni Kyliana Mbappea, koji je lani stigao u klub.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Mijatović je u programu Cadene SER dao svoje viđenje te situacije.

- Vrijeme je da Real Madrid potroši novac i dovede gladne igrače. A možda je došlo i vrijeme da Real odluči što će učiniti s Viniciusom. Istina, potpisao je novi ugovor, ali ponekad klubovi produže igrača, iako nemaju ništa protiv njehove prodaje. Ako Vinicius ode iz kluba ovog ljeta, to nije veliki udarac za Real. Puno je važnih igrača napuštalo Real Madrid - rekao je Mijatović.

'Vinicius je izvrstan dečko, ali...'

Umirovljeni crnogorski napadač smatra kako je Vinicius naporan i navijačima Real Madrida.

- Ne poznajem Viniciusa osobno, ali mi je rečeno kako je on izvrstan dečko i odlična osoba. Ali znate kako je u Real Madridu, ako igrate na pravoj razini, onda je sve super i ostajete u klubu. Ali ako ste podbacili, oni će vas prodati ili pustiti. I da, slažem se, Vinicius je stekao previše neprijatelja u nogometu - izjavio je Mijatović i dodao...

Foto: Reuters

- Razumijem da ga protivnički navijači mrze jer je on igrač koji radi razliku na terenu. Ali smatram kako je i Vinicius potaknuo takvu reakciju protiv njega, i to ne samo svojim nogometom. Čak se i mnogi navijači Reala pitaju što nije u redu s tim dečkom. To se mora ovako javno reći.

Smatra kako Vinicius neće promijeniti svoje načine.

- Sumnjam da će on nešto promijeniti oko toga jer je on jednostavno takav. Nije samo naporan svojim protivnicima, već i navijačima Reala, a to ga je povrijedilo. Ljudi mi se stalno žale na Viniciusa, pitaju me: 'On je sjajan nogometaš, ali čovječe, zašto radi sve te stvari?". I to mi govori da je Vinicius u krivu i da mora promijeniti svoje načine. Prebrzo se naljuti i ponaša se nezrelo kada stvari ne idu pravim putem. Naravno, sve to ne umanjuje njegovu važnost na terenu i talent - zaključio je.